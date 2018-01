Incendio deposito rifiuti a Cairo Montenotte/ Savona: allarme nube tossica nella Fc Riciclaggi di Bragno

08 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Due giorni dopo l’incendio tremendo al capannone nel Pavese ora è Savona a presentare una nuova emergenza che da ore ha messo sotto scacco Cairo Montenotte e la ditta Fc Riciclaggi, un deposito rifiuti nella piccola frazione di Bragno. È una azienda che opera nel settore del riciclo rifiuti: in particolare, come riporta Il Secolo XIX, sarebbero due capannoni adibiti allo stoccaggio di materiale in legno, plastica e gomme auto ad andare a fuoco e divampare da oltre 4 ore. L’aria è completamente irrespirabile per gli stessi addetti dei Vigili del Fuoco che stanno tentando di domare le fiamme, figuriamoci per i cittadini che vivono nelle vicinanze che temono un’altra ondata di possibile nube tossica come purtroppo si è sempre più abituati nel nord Italia e nei vari depositi di stoccaggio dei rifiuti. «Nonostante siano intervenute sul posto diverse squadre (oltre che da Cairo Montenotte anche da Savona e Albenga) al momento le fiamme sono ancora alte e l'aria è irrespirabile, ma l'incendio è stato circoscritto», riporta TgCom 24 nell’ultimo bollettino di aggiornamento stamattina. L’odore acre e il fumo nerissimo ha raggiunto in queste ore i comuni limitrofi di Bragno, Ferrami, Carcare e Altare e si dirige verso la più grande Cairo Montenotte: addirittura la periferia di Savona può vedere ad occhio nudo la nube di fiamme e l’odore fastidioso e pericoloso di rifiuti bruciati che divampano a chilometri di distanza.

NUOVO INCENDIO DOLOSO?

«I danni sono ingenti – ha spiegato Claudio Busca, amministratore delegato della Fg, raggiunto al telefono con Il Secolo XIX - Non abbiamo idea di quale sia la causa del rogo, che purtroppo è molto esteso. All’interno del parco vengono stoccati carta, plastica e legno, nulla di pericoloso». Gli inquirenti in realtà pensano ad una pista dolosa visto che nel Savonese come un po’ in tutta la Liguria le ultime ore hanno visto piogge copiose e resta difficile pensare ad una autocombustione o un improvviso rogo di origine “colposa”. Ma dunque resta da capire chi e perché avrebbe deciso di appiccare il fuoco proprio in quella ditta: secondo le cronache locali, a Cairo Montenotte non è la prima volta che succede e già nel 2015 era divampato un incendio in una zona esterna del capannone della Fg Riciclaggi, senza per fortuna coinvolgere tutta la ditta - proprio come in questo caso - e senza mietere vittime. Nelle prime misure di sicurezza, sono state allertate l’Arpal Liguria per verificare la qualità dell’aria e il rischio di nube tossica - secondo l’Ansa al momento il livello di diossina nell’aria è al di sotto della soglia di allerta - e sono state chiuse preventivamente le scuole dei quattro comuni limitrofi (osseria, Bragno, Ferrania e San Giuseppe di Cairo).

