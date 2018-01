Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 8 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 3/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 8 gennaio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.3/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto

Le prime estrazioni dell'anno di Lotto, Superenalotto e 10eLotto hanno già premiato diversi giocatori con premi importanti. L'ultimo concorso i giochi Sisal hannno distribuito infatti oltre 30,7 milioni di euro in premi, un montepremi importante se si considera che il 2018 è appena iniziato. La vincita più alta del Lotto ha premiato in particolare la provincia di Roma: un vincitore di Olevano Romano ha infatti centrato più di 31 mila euro grazie ad una quaterna sulla ruota capitolina. Due terni da 22.500 euro e 18.000 euro hanno invece posizionato al secondo posto delle vincite un unico fortunello di Milano, grazie ad una giocata sulla ruota di Firenze. La vincita più alta del 10eLotto è stata invece di 30 mila euro, destinati ad un appassionato della provincia di Catanzaro, di Guardavalle Marina.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Mancano poche ore prima dell'inizio del nuovo concorso del Lotto, che oltre a mettere i propri premi sul tavolo verde della Sisal annuncerà i vincitori di oggi. Gli appassionati più previdenti hanno già pensato a tutto, dalla schedina da giocare fino a carta e penna per segnare le combinazioni estratte. Molti altri giocatori sono invece ancora in alto mare, soprattutto chi ha famiglia, impegnato a vivere la festa della Befana 2018 all'insegna di calze rosse e dolciumi. In questo caso i numeri da giocare potrebbero essere l'ultimo dei vostri pensieri, ma non per la nostra Rubrica. In contatto con la smorfia napoletana anche per questo nuovo appuntamento del gioco, scopriamo quali numeri vincenti ci ha rivelato grazie alla news di oggi. Parliamo di vestiti e di idee originali, ma anche di carta da regali. Un periodo di feste come questo produce infatti un forte quantitativo di carta e pacchetti per confezionare i propri doni e che ha permesso ad un'artista in particolare di scendere in piazza con un'idea innovativa. Una costumista del Carolina ha infatti deciso di riciclare la carta dei regali ricevuti per creare dei vestiti principeschi, spopolando sul web grazie al tessuto non convenzionale usato per le sue creazioni. Appena tre anni fa, il suo Taco Belle, ispirato all'ambito indossato dalla protagonista de La Bella e la Bestia, è diventato virale sui social e il tutto solo grazie all'uso di tacos giganti. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il vestito, 25, il tessuto, 17, la carta, 37, il regalo, 3, e il cucito, 16. Come Numero Oro scegliamo invece l'arte, 43.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

81,6 milioni di euro per il Jackpot: il nuovo concorso del SuperEnalotto ci regalerà un vincitore? Gli appassionanti del gioco Sisal sono già pronti per scoprire il verdetto di questa sera, grazie all'annuncio dei nuovi numeri vincenti. La statistica sull'ultimo appuntamento con il gioco Sisal ci ha permesso anche di non sottovalutare le quote minori messe in palio, dato che i premi possono essere comunque molto allettanti. Lo testimonia il fortunello che è riuscito a centrare il 5+ 1 ed a portarsi a casa oltre 560 mila di euro, ma anche il giocatore che si è piazzato al secondo posto della classifica delle vincite: il 4+ gli ha regalato più di 323 mila euro. Si scende di molto con il premio del 4+, conquistato da un vincitore e del valore di oltre 28 mila euro, mentre quasi 12 mila euro sono stati destinati ai 14 giocatori che hanno indovinato il 5. Il premio del 3+ è stato di 2.251 euro ed è stato centrato da 132 vincitori, mentre 648 appassionati hanno realizzato il 4 con un premio del valore di 283,95 euro. Chiudono la fila il 3 da 22,51 euro, destinato a 24.650 giocatori, e i 5 euro che il 2 ha donato ai suoi 361.055 vincitori. Cinque euro, cifra tonda, anche per lo 0+: in questo caso i vincitori sono stati 32.185. L'1+ ha premiato invece 15.084 appassionati con il suo storico premio da 10 euro, mentre i 100 euro abbinati al 2+ sono stati consegnati a 2.418 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

E' arrivato il momento più atteso dai giocatori del SuperEnalotto: scoprire se il Jackpot decreterà finalmente un vincitore. La sestina risulta ancora assente da diversi mesi, ma non è escluso che possa presto trovare un giocatore a cui destinare la propria fortuna. In attesa di scoprire il verdetto di oggi, facciamo un salto nel futuro e scopriamo come spendere al meglio la nostra vincita. Un momento delicato come quello del taglio del traguardo non deve infatti essere preso sotto gamba: meglio programmare tutto nel dettaglio. Grazie a KickStarter, la nostra Rubrica vi parlerà oggi di un problema che affligge tutte le persone nel mondo, soprattutto nel periodo estivo. Le zanzare sono infatti una piaga che fra pizzichi e prurito, non guarda in faccia a nessuno. C'è chi si affida agli spray oppure alle lozioni, ma anche chi vuole un'idea evergreen e utilizzabile più volte. Radius scende in campo con un repellente approvato dalla EPA, il primo dispositivo al mondo ricaricabile. Compatto e potente, Radius crea una sorta di zona sicura di protezione del raggio di circa 33,5 metri, il tutto grazie ad una semplice fonte di calore. Il goal da oltre 12 mila euro è già stato raggiunto, mentre l'asta verrà conclusa entro sei giorni. Pronti a scoprire i numeri vincenti di oggi? Arrivano fra pochissimo.

