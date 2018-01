Marina Ripa di Meana/ Maria Antonietta Coscioni: “Il 27 mi disse che la fine era arrivata”

08 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Maria Antonietta Farina Coscioni è tornata a parlare di Marina Ripa di Meana. Durante la puntata di “La Nuda Verità”, su Radio Radicale, ha spiegato la decisione della stilista e scrittrice di affidarsi alle cure palliative attraverso la sedazione profonda. Una scelta arrivata dopo aver pensato alla possibilità di recarsi in Svizzera per il suicidio assistito. «Il 27 dicembre mi ha chiamata dicendomi che la fine era arrivata. Questo mi colpì, quindi andai ad ascoltarla. Lei mi comunicò la sua idea in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Mi comunicò la sua scelta come se fosse l'unica possibile per non sentire il dolore della fine», ha raccontato la presidente dell'Istituto Coscioni. Dopo averle spiegato le caratteristiche del suicidio assistito, le illustra la possibilità della sedazione profonda: «Ebbe un'illuminazione sul viso, diventò radioso e gli occhi». E così le consigliò di parlare con uno specialista.

MARINA RIPA DI MEANA, IL METODO RADICALE DELLA VISIBILITÀ

Gli ultimi giorni di vita di Marina Ripa di Meana sono stati raccontati ieri da Maria Antonietta Farina Coscioni, presidente dell'Istituto Coscioni. Lei le ha consigliato la soluzione della sedazione profonda. «Quando ha aperto le porte della sua casa romana aveva accettato di parlare del corpo, lei che con il corpo ha condiviso, esponendolo, tutte le sue battaglie, personali e politiche. Ha scelto un luogo particolare della sua casa, un ambiente piccolo, per conversare sui mutamenti che il suo corpo aveva subito», ha raccontato ai microfoni di Radio Radicale. Nell'intervista ha spiegato anche l'appello di Marina Ripa di Meana, che nel video testamento ha spiegato che ci sono diverse strade per la fine. «Laddove c'è conoscenza esiste libertà di scelta. Ecco perché ci ha detto di farlo sapere. Ha scelto il metodo radicale della visibilità, ha accettato di usare il suo corpo, non ha negato la sua immagine».

