SCUOLABUS SI RIBALTA A CASTELLUCCHIO/ Mantova, incidente sulla Sp10: 50 bambini a bordo, ci sono feriti

Si ribalta scuolabus a Castellucchio (Mantova) con 50 bambini a bordo: ultime notizie, forse malore dell'autista all'origine. Pullman Apam schiantato nel fosso, ci sono feriti

08 gennaio 2018

Grave incidente stradale avvenuto qualche ora fa a Castellucchio, piccolo centro in provincia di Mantova con momenti di paura e allerta scattata subito per la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Avviene tutto sulla Strada Provinciale 10 dove uno scuolabus si sarebbe ribaltato con a bordo ben 50 bambini di ritorno dalla prima giornata di lezioni dopo le vacanze natalizie. Immediati i soccorsi e inviati sul posto oltre a due ambulanze, anche un’automedica, gli uomini della Polizia Stradale per verificare la dinamica dell’incidente e anche l’elisoccorso per eventuali feriti gravi (ancora non segnalati però, ndr). Completo mistero al momento sulle cause dell’incidente, quello che siamo venuti a conoscere tramite i colleghi della Gazzetta di Mantova è che il pullman sarebbe dell’azienda trasporti Apam e si sarebbe ribaltato alle ore 13 finendo in un fosso a bordo strada.

Secondo le primissime informazioni sarebbe un malore avvenuto all’autista ad aver generato prima uno sbandamento dello scuolabus e poi la definitiva uscita di strada e ribaltamento sul fianco, schiantatosi nel fosso lì vicino. Ci sarebbero diversi bambini feriti, almeno 23 assicura l’Ansa, anche se non ci sarebbero al momento notizie su gravissimi o peggio vittime. Ecco giunta la nota dell’Areu, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza: «Maxiemergenza Castellucchio prov Mantova. Autobus ribaltato con (pare) 50 bambini a bordo. Apparentemente nessuno grave . Sul posto Elisoccorso automedica e due ambulanze. Valutazioni in corso. Aggiornamenti appena possibile». Il servizio Luceverde Milano avvisa inoltre che sulla Sp10 “Padana Inferiore” ci sono diversi chilometri di coda tra Castellucchio e Ospitaletto.

