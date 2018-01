Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Sicilia, sisma M 2.8 alle Isole Eolie (8 gennaio 2017, ore 12:54)

Terremoto oggi 8 gennaio 2017, ultime scosse e notizie: Ingv segnala sisma in Sicilia di magnitudo 2.8 vicino alle Isole Eolie. Gli aggiornamenti in tempo reale sull'attività sismica

08 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi (Immagine di repertorio, LaPresse)

Un terremoto è stato registrato poco fa a largo di Lipari. Oggi, lunedì 8 gennaio, è la Sicilia a tremare. La Sala Sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha segnalato la scossa alle 12.22. Il terremoto, che è stato di magnitudo M 2.8 sulla scala Richter, è avvenuto dunque nella zona delle Isole Eolie, in provincia di Messina. L'epicentro del sisma comunque è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 38.51, longitudine 14.35 e con ipocentro attestato ad una profondità di 25 chilometri. In mattinata, invece, una scossa di terremoto di magnitudo M 2.4 è avvenuta in Basilicata, più precisamente in provincia di Potenza. L'epicentro della scossa in questo caso è stato individuato vicino Muro Lucano. Gli altri Comuni entro i 15 chilometri dall'epicentro del terremoto sono: Bella (PZ), Castelgrande (PZ), San Fele (PZ) e Ricigliano (SA), Balvano (PZ), Baragiano (PZ), Rapone (PZ), Ruvo del Monte (PZ), Pescopagano (PZ), San Gregorio Magno (SA), Romagnano al Monte (SA) e Ruoti (PZ).

UMBRIA, SISMA 1.0 IN PROVINCIA DI PERUGIA

Di intensità decisamente più bassa è stata la scossa di terremoto registrata in Umbria. Il sisma di magnitudo M 1.0 sulla scala Richter, avvenuto alle 12.02 di oggi, lunedì 8 gennaio 2018, è avvenuto vicino Costacciaro, in provincia di Perugia. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 43.37, longitudine 12.72 e con ipocentro ad una profondità di 14 chilometri. La Sala Sismica di Roma dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha fornito anche l'elenco dei Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto: si tratta di Sigillo (PG), Scheggia e Pascelupo (PG), Fossato di Vico (PG), Gubbio (PG), Sassoferrato (AN), Cantiano (PU), Serra Sant'Abbondio (PU), Fabriano (AN), Gualdo Tadino (PG), Frontone (PU) e Genga (AN). Di magnitudo M 1.8 sulla scala Richter invece il sisma avvenuto oggi alle 11.19 in Molise, con epicentro vicino a Roccasicura, in provincia di Isernia.

© Riproduzione Riservata.