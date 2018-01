Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: ufficializzata alleanza centro-destra (8 gennaio 2018)

08 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

UFFICIALIZZATA ALLEANZA CENTRO DESTRA

In un vertice di Arcore ufficializzata l’alleanza di centro destra tra Forza Italia, Lega Nord e fratelli D’Italia. I tre leader hanno infatti durante un vertice di quattro ore trovato l’accordo, un accordo che si basa principalmente su un programma comune e su un nuovo simbolo da presentare esclusivamente per la competizione del prossimo 4 marzo. Il vertice che ha visto la partecipazione oltre a Berlusconi di Giorgia Meloni e Matteo Salvini ha anche ufficializzato una parte del programma che prevede l’abolizione della legge Fornero e l’innalzamento delle pensioni minime a mille euro. Nei prossimi giorni alcune delegazioni dei partiti si incontreranno per redigere il programma da presentare agli elettori. Nello stesso vertice è emersa l’indiscrezione che il governatore Maroni potrebbe non ricandidarsi, per motivi personali, alla guida della regione Lombardia.

IL MALTEMPO BLOCCA NEW YORK

Disagi pesantissimi in terra americana per il maltempo che sta colpendo tutti gli "states" soprattutto la cosa est. In tale contesto bloccato per ore l’aeroporto internazionale di New York con migliaia di voli che hanno subito ritardi, e centinaia addirittura cancellati completamente. Tra questi si evidenzia la disavventura di circa 300 passeggeri che su un volo dell’Alitalia dovevano raggiungere Roma, essi prima di partire sono stati trasportati a Montreal con alcuni autobus, allungando il loro viaggio di una dozzina di ore. E riguardo alla nostra compagnia di bandiera scoppia la polemica sui social con decine di passeggeri che lamentano di essere stati letteralmente abbandonati a bordo di un volo proveniente da Milano, stante la mancanza dei mezzi antineve che potessero permettere la discesa dall’aeromobile.

PAPA FRANCESCO DIFENDE IL DIALETTO

Presenziando a 34 battesimi nel giorno dell’epifania Papa Bergoglio ha difeso le lingue locali affermando che esse sono intime e collegate allo star bene familiare. Interessante il ragionamento del pontefice che ha esortato le famiglie cattoliche a usare il dialetto durante la trasmissione degli insegnamenti di fede, essendo il dialetto una lingua intima. Bergoglio ha sottolineato il proprio concetto nella parte in cui ha affermato che è lo Spirito Santo che aiuta ogni famiglia a propagare la propria fede agli infanti. Le celebrazioni si sono tenute in una Cappella Sistina strapiena, nella quale le misure di sicurezza per paura di attentati terroristici erano al massimo livello.

DYBALA SALTA GLI OTTAVI DI CHAMPIONS?

E' molto più duro delle polemiche per il var di Cagliari-Juventus il risveglio dei bianconeri. Infatti fin da subito si capisce che l'infortunio di Paulo Dybala come temuto non sarebbe stata una cosa da niente. I primi esami medici hanno riportato una lesione distrattiva ai flessori della cosca destra. Il livello di gravità è stato sottolineato come si muova tra il lieve e il medio, ma comunque si parla di una quarantina di giorni di assenza. Il rischio concreto è quello di saltare il match d'andata degli ottavi di finale di Champions League che vedranno i bianconeri affrontare il Tottenham il prossimo 13 febbraio. Di certo Paulo Dybala proverà a fare di tutto per essere in campo anche perché i suoi gol mancano in Europa da moltissimo tempo, proprio da quella splendida serata con una doppietta che stese il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar.

STASERA POSTICIPO DI LIGA

Si chiude stasera la diciottesima giornata di Liga con la sfida dell'Estadio La Rosaleda di Malaga con la sfida tra i padroni di casa e l'Espanyol. I padroni di casa dovranno fare a meno di Carlos, fermato da un problema al ginocchio, e da Torres, fuori per un problema alla coscia. Dall'altra parte invece Lopez sarà out per un problema anche lui al ginocchio. Al momento le due squadre sono divise in classifica da nove punti con il Malaga che è diciannovesimo e in zona retrocessione mentre l'Espanyol viaggia a più cinque su questa. Sarà quindi importante per i padroni di casa vincere per provare a rosicchiare punti e magari andare ad avvicinarsi all'Alaves che ha perso.

