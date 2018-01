Vittorio Brumotti aggredito/ Striscia la Notizia: Milano, “lancio di sassi e bottiglie di vetro da 30 pusher”

Nuova aggressione per l'inviato di Striscia la Notizia e per la sua troupe a Milano, di fronte alla Stazione Centrale durante servizio contro lo spaccio di droga.

08 gennaio 2018 Emanuela Longo

Vittorio Brumotti aggredito

Ennesima aggressione per Vittorio Brumotti e per la sua troupe di Striscia la Notizia, ancora una volta coinvolti in un episodio di violenza mentre tentavano di realizzare un nuovo servizio sullo spaccio di droga. Questa volta, teatro della brutta aggressione è stata la città di Milano, proprio di fronte alla Stazione Centrale. Un inizio di anno tutt'altro che tranquillo, dunque, per l'inviato che ormai da mesi sembra essere finito nel mirino di coloro contro i quali lo stesso Brumotti e il Tg satirico di Antonio Ricci hanno avviato una vera e propria guerra. A riportare la nuova aggressione è stata la pagina Instagram ufficiale di Striscia la Notizia che si è limitata semplicemente a riferire l’accaduto taggando il malcapitato. Lo stesso Vittorio Brumotti ha riassunto brevemente via social quanto accaduto nelle passate ore. "E ancora una volta è finita così! Stazione centrale di Milano spaccio a tutte le ore, abbiamo documentato tutto ciò ma siamo stati aggrediti da 30 spacciatori con lancio di sassi e bottiglie di vetro", ha scritto, postando l'immagine della polizia sul posto dell'aggressione. Il bilancio è di due cameramen aggrediti ma nonostante la nuova battuta di arresto, Brumotti e la sua intera squadra non sono affatto intenzionati a fermarsi.

VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO: LA DINAMICA

La battaglia condotta da Vittorio Brumotti contro lo spaccio di droga nelle principali piazze italiane prosegue e sfortunatamente le conseguenze continuano ad essere molto evidenti, con aggressioni spesso esemplari come quest'ultima avvenuta a Milano e che ha visto la presenza di ben 30 spacciatori scagliatisi contro la troupe di Striscia la Notizia. Sul sito ufficiale del programma, viene riportato il nuovo episodio violento a scapito dell'inviato e della sua squadra di lavoro. L'aggressione si è consumata esattamente nel pomeriggio del 6 gennaio scorso. Dopo essere riuscito a documentare come sia possibile comprare sostanze stupefacenti anche in grosse quantità di droga a pochi metri dalla postazione dell'esercito, Brumotti e la sua troupe sono ritornati davanti ai 50 pusher presenti, al fine di avviare la loro campagna contro lo spaccio e a quel punto la situazione è nettamente degenerata. Da qui il lancio di bottiglie di vetro e pietre, una delle quali avrebbe colpito Brumotti a una gamba. Altri due spacciatori si sarebbero invece lanciati contro gli operatori video. Al culmine dell'aggressione sono finalmente intervenute le forze dell'ordine con dieci pattuglie della polizia che hanno portato via due pusher mentre gli altri sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

© Riproduzione Riservata.