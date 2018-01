EMERGENZA NEVE/ Piemonte, valanghe e maltempo: una slavina si abbatte su un condominio al Sestriere

Emergenza neve, ultime notizie: valanghe e maltempo: una slavina si abbatte su un condominio al Sestriere. Evacuate 5 famiglie ma fortunatamente nessun ferito

09 gennaio 2018 Fabio Belli

Neve, Cervinia ancora bloccata

Si prospetta una notte molto difficile in Piemonte a causa dell’allarme slavine e valanghe che dal fine settimana si sta abbattendo sulla zona. L’ultimo episodio è avvenuto nella serata di lunedì, quando una slavina si è abbattuta su un condominio del Sestriere. La valanga si è abbattuta su un palazzo in via III Reggimento Alpini, dove fortunatamente non si sono fatti registrare feriti. I Vigili del Fuoco, accorsi sul luogo, hanno dovuto però faticare per riuscire a raggiungere l’edificio attraverso la neve, accertandosi che nessuno fosse rimasto bloccato all’interno. Alla fine sono state cinque le famiglie evacuate, mentre nel palazzo la neve è entrata nel piano rialzato invadendo le stanze abitate. Sestriere si trova di fatto isolata in tutto e per tutto a causa del pericolo valanghe, con la strada provinciale 23 della Val Chisone che è stata chiusa al traffico: decisione rivelatasi azzeccata visto che i Vigili del Fuoco hanno potuto raggiungere la palazzina senza problemi, per poi provare a liberarla dalla neve.

PREVISIONI METEO, ISOLATA ANCHE LA VALLE DI GRESSONEY

La situazione in Piemonte e Valle d’Aosta si prospetta comunque estremamente critica. In particolare mezza Val d’Aosta risulta isolata, con la situazione a Cervinia particolarmente delicata visti i 5000 turisti e residenti rimasti isolati, e non potranno muoversi fino alla revoca del provvedimento. Giuliano Trucco, guida alpina e membro della commissione valanghe, ha dichiarato a Repubblica.it: “Dal mattino sono caduti a Plan Maison (2.561 metri di altitudine) 90 centimetri di neve e nella notte ne cadrà altrettanta. Non vorremmo dover gestire un'eventuale emergenza nella notte. Per questo abbiamo consigliato al commissario di disporre la chiusura.” La situazione resta difficile anche nella valle di Gressoney, con diverse frazioni rimaste isolate e molte strade strategicamente importanti per la viabilità chiuse, per consentire il più agevole afflusso possibile dei mezzi di soccorso in caso di necessità.

