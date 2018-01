ENRICO MACCARI/ Manager svizzero scomparso trovato morto a Milano: il corpo rinvenuto in un appartamento

Enrico Maccari: il dirigente svizzero era scomparso dopo aver trascorso il Natale insieme ai figli e all'ex moglie. Oggi il ritrovamento in un appartamento di Milano dopo una segnalazione.

Si chiude con un triste epilogo la ricerca di Enrico Maccari, il manager svizzero scomparso il giorno di Natale. Come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, il dirigente è stato trovato morto in un appartamento di Milano situato in una traversa di viale Monza, tra Turro e Gorla, a poca distanza dal luogo in cui era stata ritrovata l’auto, appunto tra viale Monza e via Fratelli Pozzi. Decisiva è stata una segnalazione ricevuta dall'azienda farmaceutica in cui Enrico Maccari aveva assunto da poco un ruolo di responsabilità. Le cause che hanno portato alla morte di Maccari sono ancora da chiarire, ma è probabile che il 55enne sia stato colpito da un malore. In ogni caso non ci sono dubbi sul fatto che il corpo dell'uomo rinvenuto sia quello del dirigente nativo di Lecco, che è stato già identificato. Nato nel 1963 e residente a Giubiasco (piccolo centro nei pressi di Bellinzona) Maccari aveva trascorso la vigilia e il giorno di Natale con i quattro figli e la moglie da cui è separato prima di recarsi in auto verso Milano.

LE RICERCHE

Grande preoccupazione dopo la scomparsa di Enrico Maccari era stata espressa fin dalle prime ore dalla sua scomparsa. A sporgere denuncia, sia alla questura di Varese, sia alla polizia cantonale in Svizzera, era stato uno dei figli con l'assistenza di un legale. Era sembrato quanto meno sospetto, inoltre, che il 30 dicembre Maccari non si fosse presentato all'appuntamento con la nuova compagna, una donna francese, nella casa che di recente aveva acquistato appena fuori Bellinzona. Gli inquirenti non avevano trovato segni di scasso o effrazione, né tracce di un recente passaggio di Maccari. Il manager, infatti, in Svizzera non è mai arrivato. Nella sua macchina, ritrovata parcheggiata a Milano il 29 dicembre, erano state rinvenute le sue pillole (che avrebbe dovuto assumere giornalmente) oltre che i due computer portatili, quello personale e quello aziendale. Nell'appartamento in cui è stato trovato morto erano invece i suoi documenti e i due cellulari, gli stessi che dalla sera di Natale risultavano irraggiungibili.

