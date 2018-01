LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto 9 gennaio: i numeri vincenti (conc 4/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 9 gennaio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.4/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

09 gennaio 2018 - agg. 09 gennaio 2018, 19.03 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Via libera a Lotto, 10eLotto e Superenalotto che scattano con la seconda estrazione Sisal di settimana, la prima “normale” dopo l’estrazione eccezionale di ieri che recuperava il numero dell’Epifania. Il succo però non cambia: si cercano i numeri giusti per poter sbancare in questo inizio di 2018 al grande bottino Sisa. Per potere scoprire tutte le novità sui numeri serve solo attendere qualche ora e vedere la sequenza numerica speriamo per voi più azzeccata che mai: intanto, come ultimissimo banco di prova per poter fare la vostra puntata in extremis, eccovi i numeri ritardatari, chissà mai che proprio oggi siano questi ad “ispirarvi” in extremis. Partiamo con Bari e con il 20 che è il numero mancante nelle estrazioni da ben 105 turni; a Cagliari invece non si vede il 76 da addirittura 202 estrazioni consecutive, tonde tonde, che record! A Firenze è il 22 il numero con la taglia sulla testa da 76 giocate, mentre a Genova e Milano, sono il 23 e il 69 a mancare rispettivamente da 56 e 75 turni precisi: “rotolando” verso sud, sulla ruota di Napoli il 71 manca da ben 71 estrazioni, mentre a Palermo è il 36 il grande ricercato con 75 estrazioni manchevoli. Si torna poi sul Lotto della capitale a Roma, dove da 49 turni manca il 79, mentre sotto la neve di Torino è invece da ben 96 tornate che non si vede il suo 16. Chiudiamo con Venezia e Ruota Nazionale, con 13 e 63 mancanti da 83 e 54 giocate consecutive. Insomma, tutto pronto per la grande estrazione? (agg. di Niccolò Magnani)

APETTANDO L'ESTRAZIONE...

Il Lotto e il 10eLotto sono pronti ad aprire il sipario sulla nuova estrazione di questa sera ed a svelare i numeri vincenti di oggi. I giocatori sono in attesa di scoprire i premi che verranno distribuiti nelle diverse città d'Italia, ma soprattutto se riusciranno a raggiungere il podio dei vincitori. Nell'ultimo appuntamento di entrambi i giochi Sisal sono stati infatti regalati oltre 48 milioni di euro, 23.750 euro dei quali sono stati destinati alla provincia di Siracusa. La vincita più alta del Lotto è stata infatti realizzata a Rosolini, grazie ad un terno sulla ruota di Bari. Una quaterna su Tutte le Ruote ha invece premiato un fortunello di Torino con 23.750 euro, centrati grazie ad una quaterna. Al terzo posto della classifica vincite si è posizionato invece Lecco, dove un appassionato ha indovinato un terno sulla ruota di Milano dal valore di 14.250 euro. La vincita più alta del 10eLotto è stata invece di 100 mila euro, finiti nella provincia di Potenza. Il vincitore è di Chiaromonte ed ha realizzato un 9 fortunato con opzione Doppio Oro. Dall'inizio di quest'anno, i due giochi Sisal hanno invece premiato gli italiani con oltre 111 milioni di euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' tempo di numeri vincenti e di Lotto, ma anche di combinazioni da giocare. L'estrazione di questa sera potrebbe rivelarsi importante per qualche giocatore che riuscirà a superare il traguardo finale con un bel bottino in mano. I premi del gioco Sisal possono infatti regalare soddisfazioni importanti, ma da dove iniziare? Ovviamente dai numeri e dalle combinazioni che vorremo segnare sulla nostra schedina. Il dubbio per alcuni potrebbe essere fatale: la smorfia napoletana ci ha suggerito anche oggi alcuni numeri da giocare, giusto per assicurarci di non perdere il posto in prima linea e riscuotere magari qualche vincita. Abbiamo scelto per la nostra Rubrica di oggi una notizia un po' insolita: sembra che un ragazzo della Florida sia stato denunciato dopo aver preso a pugni un bancomat. Il tutto è ricondotto al fatto che il giovane si è visto erogare più soldi del dovuto, evento che lo ha spinto verso una frustrazione tale che ha iniziato a picchiare selvaggiamente lo sportello esterno. Anche se le scuse non sono tardate ad arrivare, il direttivo della banca in questione ha deciso di denunciare il malcapitato, dato che il danno ammontava a circa 5 mila dollari. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo i soldi, 26, la sfortuna, 19, lo sportello, 36, la banca, 79, e la crisi, 56. Come Numero Oro scegliamo invece l'ira, 55.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Continua ad aumentare il Jackpot del SuperEnalotto, che nel concorso di questa sera metterà in palio un bottino sempre più ricco. Il montepremi ha infatti raggiunto circa 82,6 milioni di euro, che potrebbero essere destinati ad uno o più fortunelli. Gli appassionati del gioco Sisal puntano anche alle quote minori, che come abbiamo visto in più di un'occasione non hanno nulla da invidiare alla sestina vincente. L'ultimo appuntamento non ha vissuto di certo vette importanti dal punto di vista delle quote, come accaduto in precedenti estrazioni, ma i premi distribuiti sono stati comunque più che soddisfacenti. Un giocatore ha infatti centrato il 4+ e si è portato a casa 31.647 euro, mentre quattordici fortunelli hanno realizzato il premio del 5, pari ad oltre 14 mila euro. Seguono a ruota i 101 giocatori che sono riusciti a indovinare il 3+, con un premio di 2.509 euro, mentre 651 appassionati hanno centrato i 316,47 euro abbinati al 4. A seguire, 24.789 giocatori hanno realizzato i 25,09 euro che il 3 ha donato a ciascuno di loro, mentre il premio del 2 è salito di qualche punto, con un premio di 5,17 euro destinato a 374.141 vincitori. Si distacca quindi, anche se di poco, dai 5 euro associati allo 0+ e vinti da 23.967 giocatori, mentre 10.601 tagliandi vincenti hanno registrato i 10 euro dell'1+ e 1.551 biglietti fortunati hanno permesso ai rispettivi vincitori di ritirare il premio del 2+, ovvero 100 euro a testa.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Manca ancora pochissimo prima dell'inizio della nuova estrazione del SuperEnalotto, mentre il Jackpot è stato già posizionato sul tavolo verde della Sisal. Il bottino milionario continua a fare gola a tutti gli aspiranti vincitori, che anche questa sera sfideranno la sorte per conquistare il montepremi milionario. Altri giocatori preferiscono invece pensare già alla vincita, confidando in una fortuna inaspettata. Nel dubbio che non abbiate ancora trovato qualche progetto su cui investire, la nostra Rubrica ne ha selezionato uno per voi grazie a KickStarter. X6 promette di risolvere i problemi di quanti si ritrovano non solo a dover ricaricare all'esterno il proprio dispositivo, ma anche a dover provvedere a più di un apparecchio elettronico. X6 è infatti il più versatile ricaricatore USB esistente al mondo, in grado di collegare ben 5 dispositivi diversi allo stesso tempo. In particolare è in grado di velocizzare i tempi di ricarica per gli iPhone 8, la Nintendo Switch, il Macbook ed altri tipi di dispositivi. L'idea sembra aver entusiasmato in modo particolare gli utenti, dato che il goal di 25 mila euro è già stato raggiunto da tempo. Mancano ancora 24 giorni per capire se l'idea possa essere di nostro interesse, ma per fortuna manca molto meno per scoprire i numeri vincenti di oggi: pronti per l'estrazione?

© Riproduzione Riservata.