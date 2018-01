ROMA, CAMION INVESTE 17 AUTO A BALDUINA/ Incidente e malore alla guida: morto il conducente dopo maxi scontro

Roma, camion frigo investe 17 auto parcheggiate nel quartiere Balduina, in via Marziale: incidente mortale e malore per il conducente, morto dopo il maxi scontro per le troppe ferite

09 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Camion investe 17 auto a Roma Balduina (Twitter)

Un incidente pazzesco e purtroppo dall’esito drammatico ha colpito questa mattina il quartiere di Roma della Balduina: un camion-frigo della Daf guidato da un italiano di 53enne residente a Frosinone ha di colpo investito 17 auto parcheggiate in via Marziale e finendo la propria corsa folle contro l’ultima auto della fila di parcheggi presenti a bordo strada. Il motivo originario, riporta Il Messaggero, sarebbe un malore avvenuto di colpo per il povero camionista che ha perso così il controllo dell’autocarro investendo tutto quanto incontrava sulla propria strada: per fortuna alle ore 5 in Via Marziale, miracolosamente, non v’era nessuno per strada che è stato coinvolto o investito. Hanno però visto in tanti la dinamica dell’incidente e raccontato nel dettaglio alla Polizia Municipale arrivata subito sul posto: auto, scooter, bidoni della spazzatura e marciapiede, tutto è stato travolto creando panico in chi ha subito pensato ad un attentato sulla scia di quelli visti così tante volte in Europa e nel mondo negli ultimi anni.

È MORTO IL CONDUCENTE

Purtroppo il conducente del camion “impazzito” è stato soccorso dal personale del 118 quando ormai le sue condizioni erano troppo gravi: l’immediato intervento dell’ambulanza non è infatti riuscito ad evitare la morte sopraggiunta per il 53enne sbattuto più volte contro il parabrezza e rimasto incastrato dalle lamiere del suo stesso camion. Come riporta RomaToday sul proprio sito online, è stata afidata alla polizia mortuaria la salma dell'uomo è stata trasferita all'obitorio del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, «e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale». Il traffico in Balduina è rimasto critico fino a tarda mattinata, dato che sono stati impegnati diversi mezzi per rimuovere i vari veicoli incidentali e letteralmente distrutti in mille pezzi dalla “furia” del camion in velocità: «Per dar defluire il traffico è stato istituito temporaneamente il doppio senso di marcia in via Duccio Calimberti. Deviata la linea bus 990».

© Riproduzione Riservata.