STEFANO SORRENTINO BLOCCATO DA VALANGA SESTRIERE/ Video portiere del Chievo: “chiusi in hotel per troppa neve”

Stefano Sorrentino bloccato dalle valanghe a Sestriere: video, il portiere del Chievo Verona in diretta su Twitter, «siamo bloccati qui in hotel senza corrente e con tantissima neve»

09 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Stefano Sorrentino bloccato dalla neve a Sestriere (LaPresse)

Questa va detto era davvero difficile da “parare”: disavventura per Stefano Sorrentino, portiere esperto del Chievo Verona che si trovava in vacanza in questi giorni a Sestriere, nella località dove nelle ultime 48 ore sono caduti oltre due metri e mezzo di neve. Non solo, nella tarda serata di ieri una slavina ha colpito un condominio e un’altra valanga è penetrata in parte nel Villaggio Olimpico (ora adibito a residence e hotel per turisti) facendo evacuare entrambe le zone. Per il portierone del Chievo, protagonista quest’anno di una straordinaria condizione e serie di parate miracolose, la vacanza sperata non è certamente stata “esaltante”: con un video postato poco fa su Twitter, Sorrentino fa vedere in diretta la situazione di Sestriere tutt’altro che serena. «Ciao a tutti, questa è la situazione fuori dal nostro hotel. Ora sta smettendo di nevicare, speriamo, ci sono i mezzi che stanno spalando le strade; ieri siamo stati un’ora senza la corrente elettrica e stamattina dobbiamo rimanere in Hotel», con la videocamera del suo smartphone che intanto inquadra la situazione incredibile delle macchine completamente sommerse dalla neve fresca. Il video si chiude con un «Stiamo bene, tutto bene per fortuna. Intanto grazie per i messaggi!», ma di certo per lui e per tutti i residenti e turisti di Sestriere le prossime ore si sperano passeranno con novità positive e con un tempo che potrebbe dare un po’ di clemenza e permettere al meglio lo sgombero di case e strade.

Senza corrente, chiusi in hotel. ?? ????????



Ecco la situazione ora a #sestriere pic.twitter.com/XT7gZQKi04 — Stefano Sorrentino (@Sorrentino) 9 gennaio 2018

DOPPIA VALANGA A SESTRIERE

In tarda serata una slavina ha letteralmente travolto un condominio, sfondando porte e finestre, in via Terzo Reggimento Alpini nella struttura “Bellenuove”. Subito sono stati attivati i soccorsi e le 29 persone presenti sono state fatte evacuare, ma la paura per una nuova tragedia in stile Rigopiano è stata per ore presente per tutti i soccorritori presenti sul luogo. «La struttura non è collassata, è rimasta integra - spiega al Corriere della Sera il soccorritore della Croce Rossa. -. La neve è entrata al primo piano e al piano seminterrato, riempiendo porte e finestre e interessando locali comuni, parte degli ingressi e alcuni appartamenti. Ha distrutto le finestre. La neve nei corridoi era più alta, nelle stanze un po’ meno, e la maggioranza delle persone è riuscita ad uscire da sole. I danni sono ingenti e abbiamo temuto un nuovo Rigopiano». Due metri di neve e alberi sulle strade hanno fatto chiudere le strade anche se in queste primissime ore del pomeriggio la situazione sta lentamente migliorando e qualcosa è stato possibile liberare (ad esempio la strada verso la Val di Susa): a complicare i piani dei soccorsi anche una seconda piccola slavina che ha travolto alcune stanze del Villaggio Olimpico, anch’esso evacuato al più presto per evitare disagi o danni maggiori.

