TERREMOTI, MAGMA SOTTO APPENNINO CAMPANO/ Scoperta sorgente: Ingv, causerà forti sismi

09 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Terremoti sugli Appennini campani? (Pixabay)

Notizia-bomba nel mondo della geofisica: sotto l’Appennino meridionale nell’area del Sannio-Matese (tra Campania e Basilicata) è stata trovata una sorgente di magma che potrebbe generare nei prossimi anni terremoti di magnitudo significativa e con maggiore profondità di quelli finora registrati in quell’area specifica sempre molto attiva sotto il profilo sismico. La scoperta, pubblicata sulla rivista Science Advances, è dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università di Perugia: «I terremoti e gli acquiferi dell'Appennino meridionale svelano la presenza di magma in profondità nell`area del Sannio-Matese», si legge nel lungo lavoro pubblicato stamani che allerta e non poco le popolazioni presenti in quell’area. I ricercatori hanno spiegato che le catene montuose dell’Appennino meridionale «sono generalmente caratterizzate da terremoti riconducibili all'attivazione di faglie che si muovono in risposta a sforzi tettonici. Tuttavia, studiando una sequenza sismica anomala, avvenuta nel dicembre 2013-2014 nell'area del Sannio-Matese con magnitudo massima 5, abbiamo scoperto che questi terremoti sono stati innescati da una risalita di magma nella crosta tra i 15 e i 25 km di profondità», spiega Francesca Di Luccio, geofisico INGV e coordinatore, con Guido Ventura, del gruppo di ricerca generale.

TRA MIGLIAIA DI ANNI NUOVO VULCANO?

L’anomalia riscontrata dai ricercatori Ingv sarebbe legata non solo alla profondità dei terremoti delle sequenze registrate, «ma anche a particolari forme d’onda degli eventi più importanti e simili a quelle dei terremoti in aree vulcaniche», spiega ancora la Di Luccio. In particolare, gli studi composti dall’INGV hanno dimostrato che vi sono dei gas rilasciati da quell’intrusione di magma che «sono costituiti prevalentemente da anidride carbonica, arrivata in superficie come gas libero o disciolta negli acquiferi di questa area dell'Appennino». Questo significa però che non solo probabili e forti terremoti potrebbero essere causati da questa sorgente di magma, ma anche in futuro una possibile nuova nascita di un vulcano al centro-sud sarebbe da non escludere. «E' da escludere che il magma che ha attraversato la crosta nella zona del Matese possa arrivare in superficie formando un vulcano», spiega Giovanni Chiodini, geochimico dell'INGV, che però poi ammette, «Tuttavia, se l'attuale processo di accumulo di magma nella crosta dovesse continuare non è da escludere che, alla scala dei tempi geologici (ossia migliaia di anni), si possa formare una struttura vulcanica». In conclusione, la parola “definitiva”, la mette Guido Ventura, vulcanologo dell`INGV, quando dice che il risultato raccolto da questa straordinaria scoperta «apre nuove strade alla identificazione delle zone di risalita del magma nelle catene montuose e mette in evidenza come tali intrusioni possano generare terremoti con magnitudo significativa. Lo studio della composizione degli acquiferi consente di evidenziarne anche l'anomalia termica».

