MODENA, COMPAGNI DISERTANO FESTA DEL BIMBO AUTISTICO/ “Abbandonati”, poi la sorpresa da Milano

Cavezzo (Modena), compagni di classe disertano la festa di compleanno del bimbo autistico di 4 anni. Sfogo social della madre, "lasciato solo da tutti": poi l'invito dal Milano Kids Festival

01 ottobre 2018 - agg. 01 ottobre 2018, 13.45 Niccolò Magnani

Festa del bimbo autistico disertata

Il “caso” del bimbo autistico di Modena arriva fino ai banchi della politica, con il Ministro Lorenzo Fontana che ha inviato la sua personale solidarietà alla famiglia del piccolo F.: sentita da Repubblica ha voluto commentare l’intera situazione la dirigente scolastica della scuola materna, «bambino dolce e sorridente, pienamente inserito e ben voluto in una classe tranquillissima» il che stride in realtà con quanto raccontato dalla madre nel lungo sfogo alla Gazzetta di Mantova. «Ci sono rimasta molto male anche perché avevo fatto degli investimenti per organizzare il compleanno e comprato anche una grande torta. Ho saputo poi che molte madri mi hanno accusata di farmi pubblicità solo perché nell'invito avevo chiesto di non portare regali, in quanto mio figlio ha già tanti giochi, ma piuttosto di fare una donazione all'associazione Piccolo Principe»; pare infatti che quella stessa associazione è stata fondata e diretta da mamma Maria Giovanna, dedicata all’assistenza ai bimbi autistici come il piccolo F. La sorpresa di Milano ha sicuramente “edulcorato” una situazione di per sé delicata che promette nuove polemiche visto che ormai è giunta agli onori della cronaca nazionale.

BIMBO AUTISTICO DISERTATA LA SUA FESTA DI COMPLEANNO

Erano invitati in 18 ma solo uno si è presentato, tutti gli altri hanno disertato la festa di compleanno attesa da tempo: per un bimbo di 4 anni affetto da autismo la “sorpresa” è stata assai spiacevole, per di più perché proviene da quegli stessi compagni di classe con cui già è complesso rapportarsi per via della delicata malattia. Avviene tutto a Cavezzo, in provincia di Modena, con la stampa locale che solo nelle ultime ore ha reso noto il caso sorto nei giorni scorsi, con un piccolo ma significativo lieto fine che rende almeno meno amara l’intera vicenda. A denunciare il tutto è stata poi la mamma del piccolo che su Facebook ha lamentato la “totale assenza” dei compagni di classe di quel figlio che soffre dalla nascita di sindrome autistica: dopo il video apparso du Facebook però - e dopo le condivisioni virali - qualcosa è cambiato visto che gli organizzatori del Milano Kids Festival hanno deciso di invitare il bimbo e la mamma nella festa di questi giorni nel capoluogo milanese: «Qualche giorno fa il piccolo F. ha compiuto 4 anni... Sua mamma Maria Giovanna ha organizzato la sua prima festa di compleanno invitando tutta la sua classe e nonostante i pochi bimbi presenti F. non ha comunque mai smesso di sorridere per tutto il giorno. Il nostro Festival é un evento inclusivo, aperto a tutti i bambini. Domani, oltre a giochi e laboratori, vogliamo festeggiare insieme a tutti voi il compleanno di F.!», si legge sull’account Fb di Milano Kids Festival.

LO SFOGO DELLA MADRE: “LASCIATO SOLO”

«Solo 5 genitori mi hanno risposto, tutti gli altri hanno ignorato il mio messaggio, mentre una sola mamma ha portato il suo bambino alla festa che avevo organizzato nella sala dell’associazione di volontariato Piccolo Principe, che io stessa ho fondato per aiutare i bambini come il mio. Forse ha dato fastidio che nell’invito si chiedesse di non portare regali, poiché mio figlio ha tanti giocattoli, ma piuttosto di fare una donazione. Non avrei mai pensato, però, che rimanessimo soli»: si sfoga così mamma Maria Giovanna dopo lo “sgarbo” ricevuto da quel piccolo che voleva solo festeggiare il proprio compleanno con gli amici, come un “normalissimo” bambino. È evidente che di normalità con quella malattia non si può pienamente parlare, ma la possibilità di amicizia e condivisione non è mai una possibilità da scartare o da abbandonare, sempre che non sia “forzata” e “imposta”, occorre sempre ricordarlo. «Alcune mamme della classe di mio figlio non mi rivolgono più la parola, nessun messaggio di solidarietà nemmeno dalla scuola. Dopo aver pubblicato il video, però, sono arrivate tante testimonianze di affetto e l’invito, inaspettato, a partecipare al Kids Festival», spiega ancora la mamma al Giorno. Solidarietà immediata arriva dal Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana che ha inviato un personale e privato messaggio alla famiglia del piccolo bimbo di 4 anni.

