ROCCO CASALINO, NUOVO AUDIO DOPO GENOVA: "FERRAGOSTO SALTATO"/ Ultime notizie, bufera su portavoce M5s: ira Pd

Rocco Casalino, nuovo audio choc inviato ai giornalisti dopo il crollo del ponte Morandi a Genova: "Mi è saltato il Ferragosto". Nuova bufera in arrivo sul portavoce del premier.

01 ottobre 2018 - agg. 01 ottobre 2018, 13.10 Emanuela Longo

Rocco Casalino

Nuova bufera su Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte. "Mi è saltato Ferragosto", il commento in un audio inviato ai giornalisti dopo il crollo del ponte Morandi di Genova dello scorso 14 agosto 2018. E il Partito Democratico è partito all'attacco, ecco le parole di Davide Faraone: "Casalino, quello dei funerali di Stato trasformato in show, quello che rappresenta la comunicazione del M5S e della presidenza del consiglio, quando ancora si scavava tra le macerie a Genova, si preoccupava di non aver rovinato il Ferragosto. L’Italia non merita questo pagliaccio". Queste le parole di Andrea Marcucci: "Rocco Casalino si merita lunghissime ferie, venga subito allontanato dal suo incarico a Palazzo Chigi #roccovergogna". Infine, l'analisi di Emanuele Fiano: "Crolla il ponte di Genova, il paese si mobilita, polizia, vigili del fuoco etc, tutti danno una mano per salvare i sopravvissuti, è la vigilia del funerale. #Casalino si lamenta xché ha saltato il ponte di #Ferragosto. Lui è il portavoce del nostro governo. #RoccoVergogna". (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

RENZI CHIEDE DIMISSIONI

Non bastavano le invettive contro il Mef, ora ci si mette anche un brutto audio subito dopo il crollo del ponte di Genova a complicare l’immagine del portavoce Rocco Casalino che ormai più che nella “penombra” finisce sempre in prima pagina. Dopo Martina è anche Matteo Renzi a chiedere le immediate dimissioni del portavoce M5s e di Palazzo Chigi, «Crolla il Ponte di Genova e il portavoce del Governo pensa al Ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino. #RoccoVergogna». Non è solo il Pd a scagliarsi contro il Governo, anche Forza Italia chiede con forza che il premier Conte licenzi subito il suo portavoce dopo le parole pronunciate ai giornalisti che lo pressavano dopo la caduta del ponte Morandi: «Dopo la pubblicazione delle dichiarazioni di Rocco Casalino a poche ore dalla tragedia di Genova, credo che il premier Conte debba prendere una decisione drastica, irrevocabile, perché le parole del suo portavoce sono offensive e totalmente inaccettabili. […] Ormai è chiaro a tutti: Casalino è la persona meno indicata per il ruolo di portavoce del presidente del Consiglio, è del tutto inadeguato. È arrivato il momento che l’avvocato del popolo prenda una decisione nell’interesse di tutti gli italiani: Casalino deve essere allontanato», scrive Maullo di Forza Italia. (agg. di Niccolò Magnani)

IRA PD SUL PORTAVOCE

Come preannunciato dopo le rivelazioni rese oggi da Il Giornale sull'audio choc di Rocco Casalino nei concitati giorni della tragedia di Genova dello scorso agosto, sul portavoce del premier Conte si sta per scatenare una nuova bufera. Il primo ad intervenire via social è stato il segretario Pd Maurizio Martina che su Twitter ha tuonato: "Ogni minuto che passa senza le dimissioni di #Casalino è un'offesa per Genova e i genovesi. A casa, adesso!". Nell'audio choc trascritto dal quotidiano Il Giornale e che ha ormai fatto il giro dei maggiori organi di stampa nazionali, rivolgendosi ai giornalisti tre giorni dopo il drammatico crollo del Ponte Morandi, il 17 agosto l'ex concorrente del Grande Fratello si diceva stressato dalle continue chiamate di quei giorni al punto tale da non essersi concesso neppure due giorni di vacanza e di aver saltato, per questo, il suo Ferragosto. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

AUDIO CHOC DOPO CROLLO PONTE MORANDI

Ancora bufera attorno a Rocco Casalino, portavoce del premier, che dopo le polemiche per il messaggio vocale contro i tecnici del Ministero dell'Economia ad alcuni giornalisti è ora protagonista di un altro audio choc in cui, ad appena tre giorni dal drammatico crollo del ponte Morandi a Genova si lamenta del suo Ferragosto "saltato". A rivelare la nuova bufera che sta per abbattersi sull'ex concorrente del Grande Fratello è oggi Il Giornale che riporta il messaggio bollente partito dal cellulare di Casalino il 17 agosto scorso, appena tre giorni dopo la tragedia di Genova. Siamo alla vigilia dei funerali di Stato di alcune delle vittime del crollo e Casalino è una delle personalità più ricercate in quei giorni concitati da parte dei giornalisti nazionali a caccia delle prime indiscrezioni sulle prossime mosse del governo. Forse a causa dello stress o della calura estiva, ad un certo punto Casalino avrebbe sbotatto e proprio ad alcuni cronisti, come da sua abitudine, avrebbe mandato un messaggio audio choc: "Basta, non mi stressate la vita. Io pure ho diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo. Mi chiamate come i pazzi, cioè, datevi una calmata, cioè", avrebbe detto. Quindi le indicazioni su come comportarsi nelle successive occasioni: "Chiamate una volta, poi se mai mi mandate un messaggio e se ho qualcosa da dirvi ve la dico".

ROCCO CASALINO, MESSAGGIO AI GIORNALISTI

Le sue parole però, oggi fanno scalpore nonostante il comprensibile stress di quei giorni e del ruolo che lo stesso ricopre, non solo come portavoce del premier Conte ma anche come capo dell'ufficio stampa di Palazzo Chigi e capo comunicazione del M5s. A colpire è tuttavia l'argomentazione usata di fronte ad una simile tragedia, in merito alla quale Rocco Casalino lamenta il fatto di non essersi potuto fare neppure un paio di giorni di vacanza e di aver saltato, così, la festività del Ferragosto, mentre proprio il giorno prima morivano oltre 40 persone, vittime del crollo del ponte Morandi. Peccato che lo stesso Casalino parlando del suo lavoro in più occasioni ne ha ribadito l'importanza sottolineando anche le enormi responsabilità "nelle mie mani c'è la comunicazione di Palazzo Chigi. Dirigo una trentina di persone, sono reperibile giorno e notte, sette giorni su sette, lavoro 13-14 ore al giorno. Sempre".

© Riproduzione Riservata.