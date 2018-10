Serena Mollicone, Ris “uccisa in Caserma”/ Delitto Arce, figlia carabiniere suicida “giustizia anche per papà”

Serena Mollicone, svolta nel delitto di Arce: "uccisa in Caserma dei Carabinieri". Le reazioni dopo la perizia dei Ris: la figlia del brigadiere suicida, "giustizia anche per papà"

01 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Delitto di Serena Mollicone

Dopo la possibile svolta nel “cold case” di Arce, oggi a La Vita in Diretta si torna a parlare del caso di Serena Mollicone - uccisa 17 anni fa nella provincia di Frosinone, ritrovata due giorni la scomparsa in un boschetto di Anitrella, con un sacchetto di plastica in testa, e le mani e i piedi legati. Si proverà ad indagare ancora su tutte le novità emerse dopo la fondamentale e clamorosa perizia dei Ris (qui tutti i dettagli nel nostro recente focus), specie su quella inquietante “ricostruzione” che pone il delitto Mollicone a tratti molto simili al caso di Stefano Cucchi. Serena sarebbe stata uccisa all’interno della caserma dei carabinieri del comune in provincia di Frosinone: i Ris negli scorsi giorni, confermando il principale sospetto dei magistrati di Cassino, hanno concluso la dettagliata analisi sui frammenti di legno recuperati dal nastro adesivo con cui erano stati bloccati mani e piedi della diciottenne. La perizia parla chiaramente: «Serena fu colpita con calci, pugni, fu strattonata e sbattuta con la testa contro la porta dell’alloggio della caserma, porta alla quale, come confermato dai Ris, appartengono i frammenti rinvenuti nel corso dell’autopsia».

LA FIGLIA DEL CARABINIERE SUICIDA: “GIUSTIZIA ANCHE PER PAPÀ”

A parlare dopo la clamorosa perizia è stata anche la figlia di Sandrino Tuzi, il carabiniere morto suicida alla vigilia del confronto in procura dove avrebbe dovuto testimoniare su quanto affermato in sede di indagini: fu proprio il brigadiere a riferire di aver notato la studentessa di Arce entrare in caserma nel giorno della sua scomparsa ma di non averla vista uscire. Poi però la morte per suicidio che la figlia Maria Tuzi non ha mai accettato fino in fondo. «Giustizia anche per mio padre», parla dopo la perizia del Ris, aggiungendo «Spero che finalmente Serena abbia giustizia. E spero che questo accada anche per noi. Sta venendo fuori tutto quello che abbiamo già detto tanti anni fa: ciò dimostra che non siamo mai stati visionari» ha detto Maria ai colleghi della cronaca locale CiociariaOggi. I riscontri scientifici confermerebbero le tesi della famiglia Tuzia, con la figlia che rilancia «Gli inquirenti stanno lavorando in modo eccellente, riuscendo dopo tutti questi anni a incastrare i vari tasselli che portano alla verità. La procura ha ritenuto mio padre un testimone, tanto che lui si mise a disposizione per poter raccontare ciò che aveva intuito. Ma non gli venne data questa possibilità: è stato ucciso prima. Non abbiamo creduto neppure per un momento al suicidio».

© Riproduzione Riservata.