Cucchi, Salvini a Ilaria: "Scuse? Sua scelta se fa polemiche"/ Ultime notizie:"Pestaggio? Non coprirò nessuno"

Stefano Cucchi, indagati altri 3 carabinieri: ultime notizie, svolta dopo la confessione di Francesco Tedesco sul pestaggio. Tutti i depistaggi nell'inchiesta interna dopo l'arresto

13 ottobre 2018 - agg. 13 ottobre 2018, 17.36 Dario D'Angelo

Stefano Cucchi, foto da Facebook

Matteo Salvini torna a parlare di Stefano Cucchi da Ala, dove si trova per sostenere la candidatura a governatore del Trentino del leghista Maurizio Fugatti. Come riportato da Il Corriere della Sera, il leader del Carroccio ha dichiarato:"Chiunque venga arrestato deve essere processato rispettando la legge e non con altre maniere. Le porte del ministero degli Interni sono aperte alla famiglia Cucchi e a 60 milioni di italiani per bene. Se qualcuno invece preferisce fare polemiche e attaccare un ministro e centinaia di agenti sono sue scelte". Le sue parole sono sembrate rivolte alla sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, che ha chiesto ripetutamente a Salvini di scusarsi per la morte del fratello Stefano. Il ministro dell'Interno ha aggiunto:"Ho invitato famiglia e i parenti di Stefano Cucchi al ministero, non coprirò nessuno. Purtroppo chi è morto non torna più indietro. Nel mio Paese chi sbaglia paga, chi è in divisa paga doppio. Non voglio però sentire parlare di carabinieri e poliziotti come sbirri e delinquenti o torturatori". (agg. di Dario D'Angelo)

STEFANO CUCCHI, ALTRI TRE CARABINIERI INDAGATI

Quella sulla morte di Stefano Cucchi si configura sempre di più come un'inchiesta interna caratterizzata da falle e depistaggi. Questo è ciò che emerge dopo la svolta rappresentata dalle dichiarazioni dell'ex carabiniere Francesco Tedesco, che ha chiamato in causa i colleghi e coimputati, Alessio Di Bernardo e Roberto D'Alessandro per il pestaggio del 31enne morto al Pertini di Roma dopo l'arresto 9 anni fa. Come riportato da Il Messaggero, infatti, Tedesco al pm Giovanni Musarò ha raccontato di avere informato il suo superiore, Roberto Mandolini (a processo per falso e calunnia) e redatto una nota di servizio (sparita dalla stazione Appia) rispetto al trattamento riservato a Stefano Cucchi la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009. Nel nuovo fascicolo per falso e distruzione di documenti riguardante i vari episodi di depistaggio che pochi mesi dopo la morte di Cucchi portò le indagini della magistratura ad escludere i carabinieri a dispetto degli agenti della penitenziaria, oltre a Francesco Di Sano, della stazione di Tor Sapienza, dove Cucchi trascorse la prima notte dopo l'arresto, come riportato da Il Messaggero risultano indagate altre due persone: si tratta del comandante Massimiliano Colombo e di un terzo non graduato di un'altra stazione.

STEFANO CUCCHI, I DEPISTAGGI NELL'INCHIESTA INTERNA

Obiettivo degli inquirenti coordinati dal pm Musarò è capire se e chi abbia concordato di far modificare la relazione di servizio dell'appuntato Di Sano, che aveva montato di guardia la notte, mentre Cucchi era nella cella di sicurezza. Come ricostruito da Il Messaggero, agli atti vi sono due versioni di quel documento, ma nella seconda sono stati fatti sparire i riferimenti ai dolori che lamentava Cucchi: si tratterebbe dunque di un falso collegato alla sparizione della relazione in cui Tedesco parlava dei fatti accaduti. Come reso noto dall'avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo, e riportato da TgCom24, per cercare di squarciare il velo di omertà rispetto a quanto successo la notte dell'arresto di Stefano Cucchi "sarà ascoltato in aula entro gennaio su nostra richiesta" il generale Vittorio Tomasone. Si tratta dell'attuale comandante Interregionale di Napoli, comandante provinciale dei carabinieri di Roma all'epoca dei fatti.

