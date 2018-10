Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 ottobre: i numeri vincenti! Video (Conc 123/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 13 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.123/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sta per abbassare la bandiera dello start: fra pochissimo scopriremo i numeri vincenti di oggi. Non c'è niente di meglio che dare un ultimo sguardo alla statistica prima di lanciarsi verso la nuova estrazione. Soprattutto perché le ultime vincite del Lotto sono state davvero generose. Un fortunello di Carrara è riuscito a centrare 216 mila euro grazie a quaterna, terno e ambo su Palermo, diventando così il vincitore della classifica, al quinto posto delle vincite del 2018. In tutto il Lotto ha premiato i giocatori con 8,2 milioni di euro. Significative anche le vincite del 10eLotto, dove troviamo al primo posto un giocatore di Reggio Calabria. La vittoria corrisponde ad un premio da 100 mila euro, registrati anche a Salzano, nel Veneziano, grazie ad una combinazione gemella. 8 numeri centrati su 8 giocati e opzione Oro annessa. Il montepremi da inizio anno aumenta fino alla soglia di 3,4 miliardi di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto diventa sempre più ricco ad ogni concorso mancato. Il bottino è di 50,6 milioni di euro, per una sestina sempre più sfuggente. Rimangono invece a disposizione le quote minori, con un piccolo rialzo per il 5 avvenuto nell'ultima estrazione. Dopo diversi appuntamenti giocati al ribasso, la quota sforna oltre 160 mila euro in premio per un unico vincitore. Rimane invece ai minimi storici il 4+, del valore di poco più di 29 mila euro e indovinato da quattro giocatori. 87 appassionati per il 3+ ed il premio da 2.647 euro, mentre 557 tagliandi vincenti per la quota del 4, con un valore di 293,02 euro. Si chiude la classifica variabile con il 3 da 26,47 euro ed il 2 da 5,33 euro, totalizzati da 18.565 giocatori nel primo caso e 286.266 vincitori nel secondo. Le tre quote standard del SuperStar premiano invece 1.102 giocatori per quanto riguarda il 2+, come sempre con un premio da 100 euro. 8.026 appassionati hanno realizzato invece i 10 euro dell'1+, mentre i 5 euro dello 0+ sono stati consegnati a 18.759 giocatori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ed i numeri vincenti di oggi sono pronti per accogliere tutti i giocatori della Sisal. Spazio ai premi grazie a tante combinazioni e le ruote cittadine, con la possibilità di centrare almeno una vittoria. Un'impresa possibile solo se si compilerà la schedina e si convaliderà il tutto in ricevitoria oppure online. Spesso i premi aumentano tra l'altro il loro valore grazie alle modalità aggiuntive previste dal gioco, come l'estrazione frequente o ogni 5 minuti. Per tutti coloro che devono ancora decidere quali numeri giocare, abbiamo già pronti news e numeri svelati dalla smorfia napoletana. La nostra Rubrica vi parla oggi di un bicchiere molto particolare, il Vocktatil, in grado di sfruttare la tecnologia di ultima generazione per stimolare i sensi su tre livelli diversi. Il tutto per trasformare l'acqua in uno dei cocktail più gustosi che si sono mai assaggiati. In realtà si tratta solo di un inganno dovuto alla stimolazione, grazie ad una sostanza in grado di ingannare occhi, gusto e olfatto. I numeri della smorfia: abbiamo il bicchiere, 19, il gusto, 9, l'olfatto, 81, la vista, 25, e l'acqua, 18. Come Numero Oro scegliamo invece l'inganno, 44.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il concorso del SuperEnalotto sta per iniziare ed il Jackpot ritornerà in palio in previsione della vittoria di un fortunello in particolare. L'incognita sul destino del montepremi rimarrà un segreto ancora per poco tempo, mentre tutti gli appassionati si preparano già per assistere all'appuntamento della Sisal. Sono già in prima fila tutti coloro che hanno ultimato la prima fase, registrando la schedina. Adesso è arrivato il momento di pensare direttamente al post vincita, grazie ad un progetto da realizzare con il premio appena conquistato. Anche la nostra Rubrica si unisce a tutti i giocatori che puntano dritti verso il futuro, presentandovi una nuova iniziativa presente fra gli ultimi lanci di KickStarter. Parliamo di Nanobag 2.0, la prima borsa unisex a dimensioni ridotte ed ultra leggera. Un'ottima soluzione per portare sempre con sé un piccolo zainetto, da usare a tracolla oppure sulla. Dalla spesa ai piccoli acquisti, fino al pranzo al sacco e molto altro ancora. Nanobag promette di ridurre l'ingombro grazie al tessuto resistente e sottile, disponibile in quattro colori: rosso, blu, grigio e nero. Il goal da raggiungere in 33 giorni è invece di oltre 3 mila euro, ma i versamenti finora superano la soglia dei 30 mila.

© Riproduzione Riservata.