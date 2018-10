MASSIMO BOSSETTI, CASSAZIONE: CONDANNA ALL'ERGASTOLO/ Sentenza: "Dna ha fatto parlare Yara Gambirasio"

Massimo Bossetti, Cassazione: condannato all'ergastolo: la Suprema Corte ha giudicato "inammissibili" i ricorsi presentati dalla difesa. Ad uccidere Yara Gambirasio è stato il carpentiere.

Massimo Bossetti, foto da Facebook

Al termine di una giornata di spasmodica attesa, quando mancano pochi minuti alle 22:30, arriva il verdetto più atteso da anni. La Cassazione mette una pietra tombale sul processo per la morte di Yara Gambirasio, la ragazzina uccisa il 26 novembre del 2010: Massimo Bossetti è colpevole, e per questo viene condannato all'ergastolo. Non viene concessa la possibilità a lungo invocata dalla difesa, quella di eseguire una nuova perizia sul Dna, nessuno dei 24 ricorsi presentati alla Suprema Corte viene accolto. "Inammissibili", è questa la prima parola che filtra dall'aula in cui nessuna telecamera può avere accesso. E un attimo dopo la conferma che la condanna è definitiva, si riapre il solito balletto tra innocentisti e colpevolisti, tra chi esulta parlando di vittoria della giurisprudenza e tra chi invece guarda al carpentiere di Mapello come ad una vittima della giustizia italiana, un secondo Enzo Tortora. Ma se il ritornello delle "sentenze si rispettano" a qualcosa vale, allora bisogna dire che da ieri conosciamo "al di là di ogni ragionevole dubbio" l'assassino di Yara Gambirasio: secondo la giustizia italiana l'unica vera vittima di questa vicenda.

GIUDICI, "YARA UCCISA SENZA PIETA'"

All'uscita dal "Palazzaccio" era evidente la delusione sul volto dell'avvocato Salvagni, il legale di Massimo Bossetti che fino all'ultimo ha sperato di poter ribaltare la sentenza del secondo grado e di poter celebrare un nuovo processo. Eppure, come riportato da Il Giorno, i giudici della Suprema Corte non hanno avuto dubbi nel condannare all'ergastolo il carpentiere di Mapello. Il presidente dell'assise Iassilo, al termine di una Camera di Consiglio durata 4 ore (considerata troppo breve da parte della difesa del Bossetti se rapportata alle 16 ore del secondo grado di giudizio), ha letto una sentenza che pesa come un macigno: "Il dna ha fatto parlare il corpo di Yara, quel corpo che ha trattenuto il codice genetico di colui che non ha avuto un moto di pietà e l’ha lasciata morire sola in quel campo". Da questo momento in poi, per Bossetti, si chiudono le porte della giustizia italiana. L'avvocato Salvagni, però, ha già lasciato intendere di aspettare di leggere le motivazioni della sentenza. Poi il prossimo passo potrebbe essere un nuovo ricorso a Strasburgo, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Con tempi in ogni caso lunghi...

GENITORI YARA CHIEDONO DI NON ESSERE INFORMATI

Per un processo che ha diviso l'Italia quasi a metà, l'attimo dopo che diventa definitiva la condanna all'ergastolo per Massimo Bossetti parte la caccia alle reazioni dei protagonisti di questa terribile vicenda. I genitori di Yara Gambirasio mantengono quel profilo basso che ha sempre caratterizzato il loro modo di vivere la scomparsa della figlia: hanno deciso di tenersi al di là del circo mediatico, non ne hanno mai fatto parte. Per questo motivo, come riportato dall'inviato di Quarto Grado alla Cassazione, i genitori di Yara hanno chiesto al loro legale di non essere informati di quanto accaduto al Palazzaccio, qualunque fosse stato l'esito del processo. Non hanno guardato la televisione, hanno deciso di dormire "serenamente" e di essere informati soltanto oggi. L'altra faccia della medaglia è quella rappresentata da Massimo Bossetti, che ha appreso dalla televisione il verdetto e che per l'intera giornata di oggi sarà sotto sorveglianza speciale per evitare atti auto-lesionisti. Sempre oggi è previsto all'interno del carcere di via Gleno, a Bergamo, l'incontro con il cappellano.

