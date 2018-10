Riace, Viminale dispone trasferimento migranti/ Ultime notizie, Salvini replica a Lucano: “Chi sbaglia paga”

Migranti, Viminale cancella modello Riace: saranno trasferiti. Ultime notizie, tra le motivazioni addotte dal ministero l'eccessivo numero di persone ospitate. Lucano,"vogliono distruggerci"

13 ottobre 2018 - agg. 13 ottobre 2018, 21.14 Dario D'Angelo

Mimmo Lucano, sindaco di Riace (foto da LaPresse)

Finisce di esistere il modello Riace creato dal sindaco Mimmo Lucano. Il Ministero degli Interni, avendo accertato «palesi irregolarità» nella gestione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), ha deciso che tutti i migranti verranno trasferiti entro 60 giorni e chiesto la restituzione dei soldi. Si parla di centinaia di migliaia di euro che sarebbero stati usati per scopi diversi da quelli per cui sarebbero stati finanziati. Duro il commento del sindaco Lucano, arrestato undici giorni fa per favoreggiamento all’immigrazione clandestina, durissima la replica del ministro dell’Interno Matteo Salvini: «Chi sbaglia, paga. Non si possono tollerare irregolarità nell’uso di fondi pubblici - ha dichiarato il titolare del Viminale -. Nemmeno se c’è la scusa di spenderli per gli immigrati». Una cosa è certa: si scioglie come neve al sole la creature del sindaco Lucano. (agg. di Silvana Palazzo)

RIACE, VIMINALE DISPONE TRASFERIMENTO MIGRANTI

Ore contate per il modello Riace. Con una deliberazione di 21 pagine il Viminale ha infatti comunicato al comune calabrese e al prefetto la volontà di trasferire tutti i migranti residenti nel paesino alle porte di Reggio diventato negli anni il simbolo dell'accoglienza sostenibile. Come riportato da La Repubblica, nel documento messo nero su bianco dal Ministero dell'Interno il 9 ottobre scorso dal dipartimento Immigrazione si ordina la chiusura di tutti i progetti e il trasferimento di tutti i migranti. Il Viminale contesta al Comune di Riace da una parte i bonus e le borse lavoro che hanno reso celebre il paesino in tutto il mondo, dall'altra l'accoglienza dei lungopermanenti, ovvero quei richiedenti asilo in condizioni di vulnerabilità che finiscono per essere ospitati anche oltre il termine previsto dal progetto Sprar. Secondo il Viminale sono troppi, e per questo motivo a Riace sono stati assegnati tanti punti di penalità da portare alla chiusura del progetto. Quelle persone - non importa se donne con figli a carico, anziani o malati - secondo il Viminale avrebbero dovuto essere respinte.

SINDACO MIMMO LUCANO, "VOGLIONO SOLO DISTRUGGERCI"

Non c'è dubbio che il primo destinatario dello stop al modello Riace voluto dal Viminale sia di fatto Mimmo Lucano, il sindaco della cittadina calabrese sospeso da martedì 2 ottobre, dopo essere finito ai domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e abuso d'ufficio. In attesa dell'udienza di fronte al tribunale del Riesame che dovrà decidere sulla sua eventuale liberazione, Mimmo Lucano come riportato da La Repubblica ha affermato:"Vogliono soltanto distruggerci. Nei nostri confronti è in atto ormai un vero e proprio tiro incrociato". Il primo cittadino comunque ha già annunciato di essere pronto a reagire alla circolare ministeriale che mette a repentaglio il suo modello di accoglienza:"I nostri legali, comunque, stanno già predisponendo un ricorso al Tar contro la decisione del Viminale", ha detto.

© Riproduzione Riservata.