Mensa Lodi, Fico: “chiedere scusa ai bimbi e riammetterli”/ Sindaco e Salvini: ”regolamento rimane”

Il presidente della Camera Roberto Fico si schiera con le famiglie dei bambini a cui a Lodi è stata vietata la mensa scolastica, ma la Lega insiste con il provvedimento

15 ottobre 2018 Paolo Vites

Continua a rimanere acceso tra le polemiche il caso delle mense scolastiche della città di Lodi “vietate” ai bambini stranieri da un provvedimento del sindaco leghista Sara Casanova. In realtà il provvedimento riguarda tutte le famiglie che non pagano le mense scolastiche, la maggioranza dei quali ovviamente figli di immigrati. Sono scattate le proteste e i cittadini di Lodi si sono distinti con una raccolta fondi spontanea, ben 60mila euro raccolti in poche ore che permetteranno a tutti i bambini rimasti fuori di accedere fino a dicembre alle mense scolastiche. Ma tra i politici è ancora battaglia. Il sindaco infatti ha fatto sapere che il provvedimento resterà in vigore: "Dispiace che non tutti condividano il principio di equità che sta alla base di questa delibera, che vuole mettere italiani e stranieri nella stessa condizione di partenza per dimostrare redditi e beni posseduti" ha detto.

CAOS SULLA MENSA DI LODI

Da parte sua invece il pentastellato presidente della camera Roberto Fico si è dichiarato contrario con un forte monito rivolto al sindaco e anche alla Lega che sostiene, nelle parole del ministro degli interni Salvini, il provvedimento (“Basta furbetti non è razzismo, la pacchia è finita” ha detto): "Nel momento in cui si fa una delibera che, in modo conscio o in modo inconscio, crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa. Dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella mensa scolastica". Fico però non parla di abolire il provvedimento ma ringrazia soltanto la popolazione per aver raccolto il denaro necessario il che lascia perplessi ma è è significativo che il M5S non voglia mettersi contro la Lega. Da parte sua Salvini, pur sostenendo non si tratti di razzismo attacca solo le famiglie dei migranti: “Quanti immigrati hanno una casa popolare anche se hanno case al loro Paese? Quanti prendono contributi e pensioni e se le godono al loro Paese? Basta, la pacchia è finita. Non è razzismo, è solo giustizia e buon senso".

