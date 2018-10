Ponte Morandi, ok Commissione Mit a rientro sfollati/ Ultime notizie Genova: ecco il calendario degli accessi

Crollo ponte Morandi, ok da Commissione Mit al rientro degli sfollati: ultime notizie, Bucci e Toti “dati positivi dai sensori”. Sul Comune Genova il calendario con tutti gli accessi

15 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Crollo Ponte Morandi a Genova (LaPresse)

La Commissione Mit ha dato finalmente il via libera al rientro degli sfollati nelle proprie case a Genova sotto il ponte Morandi: due mesi dopo il crollo del viadotto, i due Commissari Giovanni Toti e Marco Bucci annunciano quanto da diverse settimane gli sfollati vanno chiedendo anche in piazza. «Via libera al rientro degli sfollati nelle case della zona rossa dopo il crollo del ponte Morandi»: la Commissione del Ministero ha dato parere favorevole dopo aver analizzato in questi ultimi giorni tutti i dati del sistema di monitoraggio. «Promessa mantenuta. A partire dalle ore 8 di giovedì sarà possibile avviare le attività di accesso agli immobili di via Porro e via Fillak», annunciano il presidente della Regione Liguria e il sindaco di Genova. È poi la stessa Commissione a far sapere che in qualsiasi momento dovessero esserci problemi nel monitoraggio o peggio dati in negativo, allora il recupero degli effetti personali sarà immediatamente bloccato. Qui sul portale del Comune di Genova l’intero calendario con gli accessi degli sfollati.

GENOVA, “GLI SFOLLATI NON POTRANNO SMONTARE I MOBILI DI CASA”

«Le piattaforme meccaniche per il recupero dei beni degli sfollati del ponte Morandi serviranno a portare via velocemente cose un pochino più grandi, ma non a smontare la cucina. È impensabile che si possano smontare i mobili di casa»: a parlare è l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone che questa mattina è andato in visita agli sfollati che hanno potuto far rientro nelle rispettive abitazioni. «Le operazioni di recupero dei beni nelle case degli sfollati potranno essere eseguite solo in condizioni meteo perfette, in assenza quindi di vento - ha sottolineato ancora l’assessore - Le piattaforme saranno utilizzate in particolare per i piani alti sotto il ponte Morandi. Se possono non utilizzare le scale è meglio. Serve un piano di emergenza nel caso in cui i sensori dovessero rilevare la minima oscillazione del moncone». È di ieri poi la notizia, sempre annunciata dai due Commissari, che il nuovo ponte Morandi potrà essere eretto entro Natale 2019, con la relativa demolizione degli ultimi tronconi prevista “si spera entro fine anno”.

© Riproduzione Riservata.