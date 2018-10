Salvini: “Macron scarica migranti in Italia? Francia chiarisca”/ Ultime notizie, ‘mistero’ furgone a Claviere

Scontro Italia-Francia a Claviere: Salvini, "Macron scarica i migranti al confine? Chiarisca". Ultime notizie, ‘mistero’ del furgone Gendarmerie dopo il maxi sgombero nella chiesetta

15 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Migranti Claviere, caos al confine Italia-Francia (LaPresse)

È giallo a Claviere sulla denuncia della Polizia italiana avvenuta venerdì scorso ma emersa soltanto oggi: in pratica, un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato dalla polizia italiana nel piccolo comune in provincia di Torino, al confine, mentre faceva scendere un paio di uomini – forse dei migranti di origine africana – in una zona boschiva. Il tutto, qualche ora dopo il maxi sgombero della polizia italiana nella chiesetta occupata da mesi da migranti e anarchici (gli “Chez Jesus”) proprio nel comune di Claviere: da lì partivano le “rotte segrete” verso la Francia e il timore che rispunta oggi è che le autorità di Parigi abbiano deciso di “riscaricare” alcuni migranti di nuovo nel nostro territorio. La zona è monitorata perché occupata da alcuni estremisti di sinistra e anarchici legati al sodalizio ‘Briser Les Frontieres’: nel frattempo però la Procura ha aperto un fascicolo che “segue” il caso di diversi mesi fa a Bardonecchia, quando la polizia francese sconfinò per inseguire alcuni personaggi ricercati fin dentro le abitazioni italiane.

SALVINI SU CLAVIERE: “LA FRANCIA CHIARISCA”

È evidente come lo sconfinamento del furgone della Gendarmerie rischia ora di alzare di nuovo un polverone sulla rotta Parigi-Roma: inevitabile intanto l’intervento del Ministro Salvini che con Macron il dente avvelenato ce l’ha da tempo. «Incredibile, sono in attesa di sviluppi», scrive su Facebook il leader della Lega descrivendo nel dettaglio cosa sta succedendo in queste ore a Claviere. «Scaricano gli immigrati in Italia? Non voglio credere che la Francia di Macron faccia così», e invita infatti il collega Moavero Milanesi «a chiedere chiarimenti all’ambasciatorie». Secondo Salvini poi, «se qualcuno pensa davvero di scarsi come il campo profughi d’Europa, violando leggi, confini, accordi, si sbaglia di grosso. Siamo pronti a difendere l’onore e la dignità del nostro Paese in ogni sede e a tutti i livelli». Il Viminale richiede chiarezza su quanto sta avvenendo al confine: di certo due “sconfinamenti” francesi in pochi mesi rappresentano un guaio bello grosso per il rapporto, già complesso, tra i due Paesi “cugini”.

