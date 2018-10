Lotto/ Estrazioni 16 ottobre 2018, 10eLotto e Superenalotto: Superstar deludente, i numeri vincenti

Estrazione del Lotto e Superenalotto del 16 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.124/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

17 ottobre 2018 - agg. 17 ottobre 2018, 16.16 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Per chi ha scommesso sul numero Superstar, non è stata una giornata particolarmente fortunata. Non solo infatti non c’è stata nessuna vincita con i superbonus di prima e seconda categoria, le vincite più alte rappresentate dal 6 Stella e dal 5+1 Stella, ma anche il 5 Stella non ha visto nessuno scommettitore festeggiare. Per le prime vincite bisogna arrivare al 4 Stella, con 3 fortunati che hanno portato a casa 26mila 923 euro ciascuno, e al 3 Stella, grazie al quale sono stati in 171 ad ottenere una vincita individuale di 2mila 189 euro. 2421 i vincitori con il 2 Stella, che hanno portato a casa 100 euro a testa, mentre l’1 Stella ha fruttato 10 euro per ciascuno per 14mila 378 vincitori. Infine con lo 0 Stella, cioè senza numeri vincenti del Superenalotto in schedina ma col numero Superstar azzeccato, a vincere 5 euro a testa sono stati in 30mila 085. (agg. di Fabio Belli)

LA SMORFIA E “IL GOBBO”

Le interpretazioni della Smorfia Napoletana per quanto riguarda l’estrazione del Lotto di martedì si parte dall’unico numero estratto su più di due ruote diverse, ovvero il 30 che rappresenta tradizionalmente “Le palle del tenente”. Un buon auspicio in un sogno per la perfezione rappresentata da tutti gli oggetti sferici. Tra i numeri “incolonnati” il 57 rappresenta un altro simbolo solitamente legato alla buona fortuna, ovvero “Il gobbo”. Il numero 41, primo estratto sia a Genova sia a Palermo è “Il coltello”, che in un sogno rappresenta le decisioni drastiche. L’81 e l’82, estratti consecutivamente a Venezia, sono “I fiori” e “La tavola imbandita”, due simboli che possono anche essere legati insieme in un sogno in un’ambientazione di festa, che richiama immagini di serenità e di pace familiare. (agg. di Fabio Belli)

I NUMERI RICORRENTI

Nell’estrazione del Lotto, il numero 30 è uscito su tre ruote diverse, come terzo estratto a Bari e Roma e come quarto estratto sulla ruota di Genova. Si tratta dell’unico numero estratto su più di due ruote diverse in questa giornata, mentre su nessuna ruota è uscito il numero del giorno corrente, ovvero il 16. Il numero 57 è stato l’ultimo estratto sia sulla ruota di Firenze, sia sulla ruota di Venezia, mentre il numero 41 è stato il primo estratto sia a Genova, sia a Palermo. Da segnalare come sulla ruota di Venezia i numeri 81 e 82 sono usciti consecutivamente come secondo e terzo estratto, e sulla stessa ruota sono stati tre i numeri della decina dell’Ottanta estratti, visto che il quarto numero è stato l’84. A Napoli sono stati estratti, ma non consecutivamente, il 23 come secondo numero e il 22 come ultimo. (agg. di Fabio Belli)

LE QUOTE DEL “SUPER”

Nessun vincitore per il jackpot nell’estrazione del Superenalotto di martedì 16 ottobre 2018. Nessuno scommettitore infatti ha centrato il 6 o il 5+1, mentre in 5 hanno totalizzato 5 punti con la loro schedina, portando a casa 32mila 969,25 euro ciascuno. I 4 sono stati 623, con una vincita individuale di 269,23 euro. Più numerosi i vincitori per quanto riguarda le schedine con 3 punti, che sono state 23mila 078 con una vincita individuale di 21,89 euro, mentre i 344mila 824 scommettitori che hanno totalizzato 2 punti con la loro schedina del Superenalotto hanno portato a casa 5,00 euro a testa. Prossima estrazione in calendario per giovedì1 8 settembre 2018, sul piatto per chi riuscirà a fare il colpaccio con il 6 fortunato ci sarà un jackpot da 52 milioni e 500mila euro. (agg. di Fabio Belli)

I NUMERI VINCENTI ESTRATTI

I numeri fortunati di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono arrivati. Qualcuno ha messo le mani sul Jackpot? Non disperate se anche non avete messo a segno il colpo gobbo c’è sempre da controllare se per caso il Lotto o il 10eLotto sono stati più generosi e hanno contribuito almeno in parte a portare quei soldini tanto desiderati proprio nelle vostre tasche. Certo fanno sempre comodo, e l’emozione di arrivare a vincere è tutt’altra cosa rispetto alle tante giocate in cui ci si è andati vicini. E allora a noi resta solo di farvi un grosso “in bocca al lupo” e ricordarvi di controllare i vostri biglietti, in ogni caso, anche in ricevitoria. E ora… ecco i numeri vincenti.

Estrazione 10eLotto n°124 del 16/10/2018

1 - 6 - 21 - 23 - 24 - 29 - 30 - 37 - 38 - 41 - 42 - 46 - 50 - 56 - 59 - 69 - 71 - 77 - 81 - 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 21

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 21 - 59

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 124 del 16/10/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

13 50 8 25 72 65

NUMERO JOLLY

54

SUPERSTAR

19

Estrazione n°124 del 16/10/2018 NAZIONALE 66 4 72 46 7 BARI 21 59 30 39 78 CAGLIARI 29 46 71 18 27 FIRENZE 24 71 88 67 57 GENOVA 41 1 43 30 9 MILANO 42 50 78 29 53 NAPOLI 56 23 40 49 22 PALERMO 41 77 13 43 4 ROMA 37 69 30 19 74 TORINO 77 38 33 76 60 VENEZIA 6 81 82 84 57

I RITARDATARI

Una nuova settimana tutta da vivere con il gioco del Lotto che oggi, insieme a 10eLotto e Superenalotto, torna a far sognare tanti italiani con premi milionari. E chissà che tra gli estratti non facciano capolino anche i numeri ritardatari che si fanno desiderare da tempo immemore. Su tutti come non citare la primula rossa per antonomasia, il numero 82 sulla ruota di Firenze, assente da ormai 177 turni consecutivi e deciso evidentemente a toccare quota 200 prima di arrendersi alle probabilità. In seconda posizione abbiamo invece il numero 54 sulla ruota di Torino, che non fa capolino 143 estrazioni. A completare il podio abbiamo invece il numero 86 sulla ruota di Bari, assente da 108 turni. Del club dei 100 fanno parte anche il numero 50 sulla ruota di Torino (104) e il 63 su quella di Roma (102). Ad un passo dal fare il suo ingresso anche il numero 71, sempre sulla ruota della Capitale, a quota 99 "non estrazioni" di fila. (agg. di Dario D'Angelo)

CRESCE L'ATTESA DELLA PROSSIMA ESTRAZIONE

Il Superenalotto, il Lotto ed il 10eLotto stanno per aprire le danze: un nuovo concorso avrà luogo questa sera, per iniziare la settimana in compagnia dei giochi Sisal. Gli ultimi appuntamenti sono andati più che bene per tutti i fortunelli che si sono aggiudicati i primi posti in classifica. Nell'ultima estrazione in particolare un giocatore di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, ha realizzato 45 mila euro grazie ad un terno secco su Genova. Rapallo, nel Genovese, al secondo posto con 25 mila euro centrati grazie ad un ambo su Cagliari, mentre 24 mila euro sono stati assegnati ad un appassionato della provincia di Roma, di Guidona Montecello, con un terno sempre su Genova. Più contenute invece le vincite del 10eLotto, che premia con 20 mila euro tre giocatori di città diverse e con combinazioni differenti. I più fortunati sono di Roma, con un 5 e opzione Doppio Oro, di Pozzallo, in provincia di Ragusa, con un 9 secco ed un altra vincita gemella a Torino. Le vincite dell'ultimo concorso ammontano invece a 28,2 milioni di euro, mentre 3,4 miliardi se si considerano le vittorie del 2018.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

51,6 milioni di euro per il Jackpot di questa sera, di ritorno grazie alla nuova estrazione del SuperEnalotto. La sestina vincente rimane priva di un vincitore, mentre i premi vengono assegnati dalle quote minori. A differenza di quanto registrato in precedenza, l'ultimo concorso ha visto un'impennata importante da parte delle combinazioni maggiori. Il 5 ha sfiorato infatti i 67 mila euro ed è stato realizzato da 3 giocatori, mentre un unico vincitore si è aggiudicato gli oltre 46 mila euro del 4+. Sale di livello anche il premio del 3+, pari a 3.434 euro indovinato da 75 appassionati, mentre 441 vincitori si aggiudicano i 462,16 euro del 4. In risalita anche il premio del 3, con un valore di 34,34 euro e 17.911 vincitori, mentre sono 302.568 i giocatori ad aver centrato i 6,32 euro del 2. In fondo alla classifica troviamo la tripletta storica delle quote standard, guidate dal 2+ da 100 euro. I vincitori sono stati 1.288, mentre 9.155 gli appassionati che hanno azzeccato l'1+ da 10 euro. Infine 22.337 tagliandi vincenti per la vincita dello 0+, con un valore di 5 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto è alle porte e tutti i giocatori si stanno già posizionando nel loro angolo preferito per assistere al concorso. Qualcuno raggiungerà il bar più vicino, altri si troveranno a casa fra amici ed altri ancora magari sceglieranno di controllare schedina e vincita grazie al portale online della lottomatica. Alcuni appassionati meno esperti potrebbero però perdere troppo tempo nella ricerca dei numeri da giocare, rischiando così di rimanere fuori dalla gara a premi. La nostra Rubrica vuole pensare proprio a tutti coloro che per un motivo o per l'altro non hanno ancora compilato la schedina. Per tutti abbiamo scelto una news da analizzare con la saggezza della smorfia napoletana e che ci parla del pezzo di scacchi più grande al mondo. Si tratta di un re presente in Missouri, presso la World Chess Hall of Fame e con un'altezza di 6,1 metri. La scultura ha già vinto il Guinness mondiale dei primati, dopo aver sconfitto il vincitore precedente, un pezzo realizzato nel 2012 con un'altezza di 4,5 metri. Il re è stato realizzato inoltre in mogano africano. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo gli scacchi, 15, il pezzo, 8, il re, 79, il record, 81, la vittoria, 71. Come Numero Oro scegliamo invece l'altezza, 90.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto è ormai alle porte e si unirà ancora una volta al Jackpot per regalare un po' di fortuna a tutti gli appassionati della Sisal. Solo in pochi potranno tagliare il traguardo finale, anche se la sestina vincente potrebbe sfuggire ancora una volta e mantenere intatto il proprio bottino. In attesa di scoprire ch ecosa succederà questa sera, molti giocatori si stanno già attivando per vivere al meglio la nuova estrazione. Qualcuno è impegnato ancora con i numeri da giocare, mentre altri stanno scegliendo un progetto da realizzare subito dopo la vincita. Anche la nostra Rubrica ha già scelto per voi un'iniziativa lanciata su KickStarter che potrebbe fare al caso vostro. Parliamo di Shopping Knight, una app rivoluzionaria che permette di risparmiare tempo durante la spesa di tutti i giorni. Sapere dove si trovano gli ingredienti presenti nella lista della spesa permetterà agli utenti di riempire il carrello in tempo record. Una vera soluzione per tutti quei mariti che si ritrovano a girovagare senza meta fra scaffali e scatolame. Shopping Knight mostra infatti sul display dello smartphone dove trovare i prodotti di nostro interesse, riducendo così anche della metà il tempo previsto per ultimare la spesa. 45 di giorni per poter contribuire al raggiungimento del goal, del valore di 6.910 euro.

