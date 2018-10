Salvini su migranti Claviere: “non accetto scuse Macron”/ Ultime notizie, crisi Francia: “nuovo sconfinamento”

Caso Claviere, Salvini vs Macron: "non accetto le sue scuse". Migranti scaricati al confine Italia-Francia: ultime notizie, spunta un nuovo sconfinamento. Le reazioni

16 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Salvini vs Macron sul caso Claviere (LaPresse)

«Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente […] Siamo di fronte a una vergogna internazionale, e il signor Macron non può far finta di nulla. Non accettiamo le scuse». Le parole di Matteo Salvini sul caso Claviere hanno di fatto portato un caso di cronaca assai spinoso come quello successo al confine piemontese, ad uno autentico scontro politico con Italia e Francia, ancora una volta, da parti opposte. Emergono nel frattempo nuove “ombre” sulla Gendarmerie, già responsabile degli sconfinamenti di Bardonecchia (a inizio 2018) e dello scorso venerdì a Claviere (qui tutti i dettagli): la procura di Torino indaga infatti in un terzo episodio sospetto, risalente allo scorso 2 agosto. I migranti non c’entrano stavolta, visto che sarebbero stati due uomini italiani residenti a Claviere ad essere stati controllati con richiesta di documenti da 4 militari armati dell’esercito francese: «I quattro sono usciti da una zona boschiva dov'erano nascosti e hanno chiesto in lingua straniera i documenti: erano verosimilmente francesi», dice la Procura torinese. Se così fosse confermato, la tesi della Ministra Louseanu - che ha parlato, scusandosi da Parigi questa mattina, di «gendarmi arrivati da poco nella zona ed entrati in Italia senza volerlo» - si ridurrebbe decisamente, facendo prevalere invece le ragioni italiane contro uno Stato che per almeno 3 volte in meno di un anno ha illegalmente “sconfinato” in un Paese vicino.

CLAVIERE, È DI NUOVO SALVINI VS MACRON

Il caso di Claviere non fa che alimentare di nuovo lo scontro tutto politico tra il leader del’Eliseo e il Ministro degli Interni italiano: il post durissimo di Salvini contro le scuse del Governo Philippe-Macron non è che l’ultimo capitolo di una lunga “storia polemica” nata sostanzialmente sempre sull’emergenza immigrazione all’inizio del Governo gialloverde. Le critiche dell’Eliseo a quanto operato dal Viminale a Salvini non sono mai piaciute, specie quando i francesi si permettono di “sconfinare” in giurisdizioni e affari che interessano l’Italia. «Quanto successo a Claviere è un’offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese, e mi chiedo se gli organismi internazionali, a partire dall’Onu fino all’Europa, non trovino “VOMITEVOLE” lasciare delle persone in una zona isolata, senza assistenza e senza segnalazioni»: si chiude con l’ennesimo ricorso alla platea “internazionale” che sarebbe spettatrice dello scontro fra Italia e Francia che riaccende i toni polemici a pochissimi giorni dal Vertice Ue, con relativo incontro bilaterale Conte-Macron. Non solo, con quel termine “vomitevole” Salvini non fa altro che ricordare quando il Presidente francese definì proprio così il piano del Governo sulla chiusura dei porti italiani in estate.

