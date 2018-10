Toninelli, "Piloni viadotti A24-A25 in condizioni allarmanti"/ Ultime notizie "Sensori e droni per monitorare"

Toninelli, "piloni viadotti A24-A25 in condizioni allarmanti". Ultime notizie, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lancia l'allerta riguardante l'Autostrada dei Parchi.

16 ottobre 2018 - agg. 16 ottobre 2018, 16.57 Dario D'Angelo

L’intervento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti quest’oggi nel corso dell’assemblea dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) sta facendo discutere per l’allarme lanciato a proposito di alcuni tratti delle autostrade A24 e A25, col titolare del dicastero che ha colto la palla al balzo per parlare di quali saranno gli interventi per il futuro prossimo che il Governo ha in mente nel settore. Danilo Toninelli ha sorpreso un po’ tutti quando ha lanciato l’allarme a proposito di alcuni piloni dei viadotti che lui avrebbe visionato di persona e risulterebbero molto degradati: a tal proposito, in merito alle due strade che al momento sono gestite da Strada dei Parchi, Toninelli ha ribadito che verranno intensificati i controlli e verrà utilizzata l’alta tecnologia, ovvero sensori e droni, oltre a una schiera di giovani ingegneri. “Ridaremo loro il ruolo che al Ministero avrebbero dovuto avere anche negli anni passati: noi abbiamo trovato una situazione disastrata e a tratti imbarazzante ma ce la stiamo mettendo tutta” ha concluso il Ministro in quota pentastellata, aggiungendo, in relazione alla tanto discussa Legge di Bilancio, che la priorità del Governo sarà proprio quella di rilanciare le infrastrutture e, in parallelo, anche gli investimenti. (agg. R. G. Flore)

MINISTRO ALL'ANCE, "LI HO VISTI PERSONALMENTE"

La tragedia del ponte Morandi basta e avanza all'Italia: il crollo di un altro viadotto non sarebbe accettabile per un Paese che ancora adesso fatica a rimarginare la ferita della tragedia di Genova nella quale due mesi fa hanno perso la vita 43 persone. Ma in questo senso risultano inquietanti le parole di Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che durante l'assemblea dell'Ance, associazione nazionale dei costruttori edili, ha lanciato un'allerta sulla sicurezza dei viadotti della A24-A25, la cosiddetta Autostrada dei Parchi che collega Lazio e Abruzzo. In particolare l'esponente del MoVimento 5 Stelle si è concentrato sulla tenuta dei piloni dei viadotti, ribadendo la necessità di monitorarne da vicino le condizioni. L'imperativo, però, dev'essere ora quello di intervenire direttamente sul problema. Perché la triste storia del Morandi non abbia a ripetersi.

TONINELLI, "PILONI VIADOTTI A24/A25 IN CONDIZIONI ALLARMANTI"

Ma cos'ha detto di preciso il ministro Toninelli rispetto ai viadotti della A24-A25 intervenendo all'assemblea dell'Ance? Come riportato da La Repubblica, il titolare del Mit ha dichiarato:"Grazie ai dati condivisi nell'Ainop potremo fare quel monitoraggio continuo su ponti, viadotti, cavalcavia che abbiamo previsto nel decreto Genova e che ci permetterà di capire dove andare a fare ispezioni, dove sarà dunque necessario investire risorse pubbliche per la manutenzione e dove quindi ci sarà bisogno del vostro intervento e della vostra professionalità per rimettere in sicurezza un'opera pubblica. Esattamente come stiamo già facendo sui viadotti della A24 e A25, laddove alcuni piloni, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti". Insomma, parole che impongono un intervento immediato sul problema. Non c'è tempo da perdere.

