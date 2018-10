Asilo politico negato, migrante 22enne si suicida a Taranto/ Amadou Jawo si è tolto la vita “per la vergogna”

Asilo politico negato ad un 22enne del Gambia che si suicida a Taranto: si chiamava Amadou Jawo si è tolto la vita "per vergogna nel dover ritornare in Africa"

17 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Migrante morto suicida: negato l'asilo politico (LaPresse)

Aveva 22 anni e veniva dal Gambia il giovanissimo immigrato che si è tolto la vita due giorni fa a Taranto, in Puglia: pare che avesse appena ricevuto il diniego dell’asilo politico che di fatto lo costringeva a lasciare l’Italia per tornare nel suo Paese. Invece, per motivi ancora tutti da verificare, Amadou Jawo ha deciso di farla finita e si è suicidato impiccandosi al cornicione della sua casa a Castellaneta Marina dove viveva con alcuni suoi connazionali. Le notizie filtrate da Repubblica sono state confermate dall’associazione Babele che già da tempo si occupava del 22enne gambiano nella sua ricerca di un asilo politico tramite le autorità italiane: inutile dire come il caso di Amadou, oltre alla tragedia umana che resta (e deve restare) centrale, fa riaffiorare la problematica “incendiaria” dell’immigrazione nel nostro Paese.

SCATTA LA RACCOLTA DI DONAZIONI PER PORTARE IL CORPO IN GAMBIA

Il 22enne era stato in una struttura di accoglienza nel leccese appena arrivato nel nostro Paese dopo essere scappato dal Gambia; poi si era trasferito a Castellaneta Marina dove viveva fino a due giorni fa. È allora che è giunta la notizia del diniego di un asilo politico in cui evidentemente aveva sperato tanto, forse troppo, per cambiare definitivamente vita. A nulla sono serviti i tentativi di soccorso da parte del 118, quando è stato trovato impiccato al cornicione dai suoi stessi amici connazionali. «Desiderava tornare in Africa, ma temeva di essere additato come fallito e si vergognava. Ha pensato di non avere scelta», sono le parole dell’associazione Babele in merito ai possibili motivi dietro alla tragica scelta del 22enne Amadou. Ora si sta organizzando una raccolta fonti con tanto di donazioni per trasportare il corpo in patria: «Servono in pochi giorni – fa sapere l’associazione pro migranti – circa cinquemila euro per pagare l'agenzia funebre che si occupa dello spostamento».

