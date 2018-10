ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 17 ottobre: ecco i numeri vincenti! (241/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto di oggi, 17 ottobre: concorso n. 241/2018, i numeri vincenti e la sestina dei campioni del mercoledì sera. Tutte le ultime notizie

17 ottobre 2018 - agg. 17 ottobre 2018, 21.02 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Assalto a vuoto nell'estrazione di oggi, mercoledì 17 ottobre, di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. I numeri vincenti sono usciti, e con loro anche il bollettino grazie al quale scopriamo le quote relative al concorso odierno. Mentre provvedete a controllare la vostra schedina, vi annunciamo che otto persone hanno sfiorato la clamorosa vincita. Per un numero della combinazione estratta hanno mancato il “6”, ma questo vuol dire anche che hanno vinto il premio per il “5”: la quota relativa è di 1.194,23 euro. Una somma che non è astronomica quanto quella riservata al “6”, ma comunque interessante. Sono 227 le schedine vincenti per quanto riguarda il “4”, ognuna da 101,50 euro. Le quote si abbassano passando al “3”, che vale 41,40 euro per ognuna delle 2.477 schedine vincenti. Infine, c'è il “2” da 10,17 euro: in questo caso le vincite sono 14.334. (agg. di Silvana Palazzo)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI L'ESTRAZIONE

L'autunno entra nel vivo: le foglie cadono dagli alberi, le vincite invece con SiVinceTutto. Oggi, come ogni mercoledì, è in programma la nuova estrazione del concorso speciale del Superenalotto. Un nuovo appuntamento con la Fortuna, nella speranza che arrivi un “6” ottembrino. Se ogni stagione dà i suoi frutti, lo stesso sta facendo questo gioco che quando si tratta di distribuire vincite in abbondanza non si tira indietro. Peraltro giocare è semplice e molto divertente: basta scegliere 12 numeri su 90, ma bisogna indovinarne solo 6. Ma si può vincere un premio in denaro anche se indovini 5, 4, 3 o solo 2 numeri della combinazione estratta. Non avete ancora tentato la fortuna? Fate ancora in tempo, e se non potete giocare in ricevitoria c'è la possibilità di farlo online. Fatevi trovare pronti in vista dell'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto: c'è una sestina vincente da indovinare!

LE ULTIME CURIOSITÀ

Visto che c'è ancora tempo per l'estrazione odierna di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, ricapitoliamo cosa è accaduto la settimana scorsa, anche perché è un'operazione molto utile per capire quanto sia generoso questo gioco. Nell'ultimo mercoledì nessuno è riuscito a indovinare la sestina fortunata, eppure in undici ci sono andati molto vicino. Queste sono le schedine risultate vincenti con il “5”, che è valso 872,33 euro per i fortunati. Ed è anche una bella lezione: la sfortuna nell'aver mancato il “6” si è trasformata in fortuna per aver comunque realizzato il “5”. Più basse le quote relative al “4”, “3” o “2”... Stasera allora potrebbe essere la serata giusta per trionfare con il SiVinceTutto Superenalotto. Ricordate, o sappiate, che tutto il montepremi del concorso viene distribuito in una sera: quella dell'estrazione. E quella di oggi potrebbe essere quella giusta.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

8 - 25 - 32 - 61 - 69 - 87

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

