Genova, Autostrade demolirà il Ponte: M5s “ma non ricostruirà”/ Ultime notizie Morandi, progetto Aspi da Bucci

Ponte Genova, Autostrade potrà demolire il Morandi: M5s, "no passi indietro, non potrà ricostruire". Ultime notizie, progetto Aspi inviato comunque a Bucci, "in campo per altre cose"

17 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Genova, Marco Bucci commissario del Ponte Morandi (LaPresse)

In mattinata si era diffusa la notizia che nel Decreto Genova fosse spuntato un emendamento del M5s in cui, nei fatti, si riammetteva la presenza di Autostrade per l’Italia nei progetti di ricostruzione del Ponte Morandi: passa qualche ora e arriva la secca smentita dello stesso partito di Governo che in una nota di Gianluca Rospi (portavoce grillino alla Camera) attacca, «Smentiamo categoricamente che in Parlamento si stia agendo per ammettere Autostrade per l'Italia ai lavori di ricostruzione di Ponte Morandi a Genova». Per il Movimento sarebbe una «marcia indietro su questa decisione dopo che sia l'Autorità garante della concorrenza sia l'Anac ha ritenuto plausibile e fondata la decisione di escludere Autostrade». Ma dunque, donde nasce l’equivoco? In sostanza, lo stesso Rospi nel suo emendamento al Decreto ha riaperto la possibilità che Autostrade possa partecipare alla demolizione (ma non alla ricostruzione) del viadotto crollato lo scorso 14 agosto: se questo sia frutto di un’opera di “appeasement” della Lega non è dato saperlo, ma di certo per Aspi una “porticina” si riapre nei prossimi mesi di lavori ai monconi del Ponte Morandi.

GENOVA: PROGETTO ASPI INVIATO A BUCCI

«Ci sono tante altre cose come per esempio la rimozione dei detriti. Autostrade è in campo per tante altre cose», ha commentato il sindaco e Commissario di Genova Marco Bucci, dopo la notizia del “passo indietro” dei grillini contro Aspi. Sul fronte dei lavori da cominciare al più presto, lo stesso Commissario mette pressione a tutti perché si possa iniziare subito: «Il mio `goal´ è fare in modo che il giorno dopo il dissequestro del ponte Morandi incominci la demolizione partendo dal moncone Ovest, in modo tale che quando si comincerà a demolire l’Est già si comincerà a costruire l’Ovest per fare più in fretta in parallelo». Non manca però la convinzione di Aspi di poter, in qualche modo, partecipare alla ricostruzione nonostante il “niet” del Decreto governativo: ieri è stato inviato il piano a firma Autostrade (ispirato a quello di Renzo Piano, ndr) sul nuovo Ponte Morandi, che prevede ponte classico e lineare, con travi in acciaio e soletta in calcestruzzo, con nove campate e travi appoggiate classiche.

