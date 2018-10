Infarto Nichi Vendola, in terapia intensiva: come sta/ Ultime notizie, sinistra italiana si "compatta" per lui

Nichi Vendola, infarto per l'ex leader Sel: operato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, come sta? Ultime notizie e bollettino medico: "non è in pericolo di vita"

17 ottobre 2018 - agg. 17 ottobre 2018, 20.08 Niccolò Magnani

Nichi Vendola (LaPresse)

Auguri bipartisan di pronta guarigione dal mondo della politica, ma è soprattutto la sinistra italiana a stringersi attorno a Nichi Vendola, l'ex leader di SEL, colpito da infarto nella notte tra domenica e lunedì scorso. A dare un aggiornamento sulle sue condizioni di salute è stato Nicola Fratoianni, che su Twitter ha scritto:"A Nichi, che ho appena sentito, un grandissimo abbraccio. E l’augurio di tornare al più presto a casa con Ed e Tobia. E poi, al lavoro con tutti e tutte noi". All'augurio del segretario di Sinistra Italiana si aggiunge anche quello del Partito Democratico tutto, che su Twitter ha cinguettato un "Forza Nichi!" che ha già ottenuto centinaia di likes. Significativo anche il commento di Matteo Richetti, candidato alla segreteria del Partito Democratico:"Auguri di pronta guarigione a Nichi Vendola. Abbiamo bisogno della tua lucidità e della tua passione. Forza Nichi!". (agg. di Dario D'Angelo)

BOLDRINI, "FORZA NICHI"

«Forza Nichi, siamo con te!»: con un breve tweet l’ex Presidente della Camera Laura Boldrini manifesta pubblicamente il suo affetto e vicinanza all’ex leader di Sel colpito nei giorni scorsi da un attacco cardiaco. Dopo l’emergere della notizia, anche nella sua Terlizzi si è diffuso il timore che le condizioni di salute siano davvero gravissime: in realtà, gli stessi medici del Gemelli avrebbero smentito tale ipotesi, comunicando tramite gli ambienti di Sinistra Italiana che Vendola non è assolutamente in pericolo di vita. Il sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato, ha commentato allora così la notizia sul proprio concittadino ai microfoni di TerlizziViva.it: «Conosco Nichi da quasi quarant'anni e sono certo che la sua tempra gli farà superare questo momento difficile. Con l'augurio di una tempestiva e completa guarigione, la sua città lo aspetta presto per un abbraccio».

NICHI VENDOLA COLPITO DA INFARTO

Nichi Vendola si trova al momento nel reparto di Rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma, ricoverato dopo l’operazione d’urgenza per un infarto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorso. Quanto appena emerso dalle prime agenzie battute per fortuna fa già intuire il grado di pericolosità del malore: essendo avvenuto qualche giorno fa ed essendo stato comunicato solo ora, in realtà vengono già da subito confermati i gradi effettivi dell’infarto che ha colto sul fatto l’ex Governatore della Puglia mentre si trovava nella città in cui risiede, per l’appunto la Capitale. «Non rischia la vita», confermano gli ambienti di Sel e LeU dopo il terribile spavento provocato per la notizia del malore ai danni di Nichi. Secondo quanto riporta La Stampa, l’allarme è scattato nella mattinata di lunedì quando - mentre si trovava alla Camera dei Deputati - ha avvertito un riacutizzarsi del malore ed è stato trasportato subito al Gemelli.

NICHI VENDOLA, I MEDICI: “NON È IN PERICOLO DI VITA”

L’infarto è stato subito diagnosticato e per questo è stato sottoposto ad intervento chirurgico immediato: a quel punto, gli esperti medici hanno applicato a Vendola uno stent all’interno di una coronaria molto probabilmente occlusa da tempo (spesso questi tipi di casi non danno sintomi per anni prima di manifestarsi all’improvviso). «Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sullo stato di salute del paziente che non è in pericolo di vita», fanno sapere da Sinistra Italiana. 60 anni, Governatore della Puglia dal 2005 al 2015, Nichi Vendola è uno dei politici italiani che più hanno segnato i decenni passati specie per la sua lotta ai diritti LGBT e le battaglie ambientali con Sinistra Ecologia e Libertà. Nel 1978 si dichiarò omosessuale e nel novembre 2017 ha sposato il compagno Eddy Testa tramite unione civile: tramite utero in affitto, sono padri del piccolo Tobia (battezzato nell’ottobre 2016).

