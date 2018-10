MANUEL CAREDDU: UCCISO E FATTO A PEZZI, TROVATO CADAVERE/ Ultime notizie Macomer: fronte aperta da picconata

Macomer, omicidio 18enne Manuel Careddu: ritrovato il corpo. Ultime notizie, giovane fatto a pezzi poi sotterrato nelle campagne di Ghilarza, in provincia di Oristano

17 ottobre 2018 - agg. 17 ottobre 2018, 14.40 Davide Giancristofaro Alberti

Macomer, omicidio 18enne Manuel Careddu: ritrovato il corpo

Manuel Careddu è stato ucciso e fatto a pezzi. È questa l'importante verità che emerge sull'omicidio del giovane, il cui cadavere è stato ritrovato oggi nelle campagne di Ghilarza. La morte di Careddu sarebbe avvenuta secondo una sequenza brutale. Prima è stato colpito con un piccone al cranio, sulla cui parte anteriore è stato trovato un segno evidente. Poi il corpo - fatto a pezzi - è stato nascosto in una buca, ad una profondità di circa 20 centimetri, in una zona rocciosa dove aveva lavorato Christian Fodde, uno degli arrestati. Il terreno si trova vicino ad altri appezzamenti della famiglia dello stesso ragazzo. La svolta nelle indagini è arrivata la scorsa settimana, grazie ad una serie di intercettazioni ambientali che aveva imposto il procuratore Ezio Domenico Basso, presente oggi durante le ricerche. A poche centinaia di metri dalla buca è stata trovata anche una scarpa che potrebbe appartenere molto probabilmente a Manuel Careddu. L'autopsia, che sarà sicuramente disposta dal magistrato, fornirà ora ulteriori elementi per ricostruire l’esatta dinamica del delitto. (agg. di Silvana Palazzo)

E’ stato finalmente ritrovato il corpo del giovane 18enne Manuel Careddu. La notizia è stata riportata pochi minuti fa dal Corriere della Sera, che sottolinea come il cadavere del ragazzo sia stato recuperato nelle campagne di Ghilarza, in provincia di Oristano (Sardegna). A discapito di quanto si pensava la vittima non era stata gettata in un lago nella zona, bensì sotterrato in un terreno, molto probabilmente dopo la testimonianza di uno dei cinque arrestati, ragazzi che da una settimana a questa sono finiti in manette con l’accusa appunto dell’omicidio di Careddu. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno iniziato a scavare nella zona indicata, e dopo qualche ora hanno ritrovato il corpo, grazie anche all’aiuto dei cani.

UCCISO ALTROVE

Il povero Manuel, come scrive il Corriere, è stato fatto a pezzi con l’aiuto di una pala, e una parte del cranio spaccata in maniera violenta con una picconata, molto probabilmente, la ferita letale che ha portato alla morte dello stesso giovane. Il corpo è stato rinvenuto sotto una ventina di centimetri di terra, in un campo vicino al lago Omodeo, dove appunto si stavano concentrando le ricerche in precedenza, un terreno che tra l’altro appartiene al 20enne Christian Fodde, uno dei ragazzi in carcere con l’accusa di omicidio. Manuel non sarebbe stato ucciso lì, ma trasportato dopo l’assassinio avvenuto altrove.

