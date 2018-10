Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto, 18 ottobre 2018: numeri vincenti!

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 18 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.125/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

18 ottobre 2018

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno puntualmente fornito i propri numeri vincenti. Certo, se questi saranno i numeri fortunati è ancora presto per dirlo, ma è il desiderio di tutti coloro che si sono presi la briga di giocare rincorrendo il sogno di un futuro di agiatezze economiche. E allora cosa aspettiamo a controllare i nostri tagliandi? In bocca al lupo a tutti e ricordatevi di controllare i biglietti anche in ricevitoria.

Estrazione 10eLotto n°125 del 18/10/2018

8 - 12 - 14 - 21 - 23 - 31 - 36 - 39 - 43 - 45 - 47 - 48 - 60 - 65 - 69 - 73 - 75 - 85 - 88 - 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 73

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 73 - 8

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 125 del 18/10/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

80 23 88 50 16 73

NUMERO JOLLY

89

SUPERSTAR

63

Estrazione n°125 del 18/10/2018 NAZIONALE 87 12 57 4 58 BARI 73 8 75 24 4 CAGLIARI 69 31 25 35 89 FIRENZE 47 23 51 83 33 GENOVA 21 12 13 56 5 MILANO 88 43 42 17 62 NAPOLI 48 14 23 83 77 PALERMO 60 36 35 15 79 ROMA 89 23 29 48 78 TORINO 85 39 40 33 48 VENEZIA 45 65 81 52 8

I RITARDATARI

Chissà che l'appuntamento con il 10eLotto, Superenalotto e Lotto di oggi 18 non venga ricordato dagli appassionati come il giorno in cui è stato estratto dopo 178 turni di assenza il numero 82 sulla ruota di Firenze, re indiscusso dei numeri ritardatari, di cui ci occupiamo in questo spazio. Alle spalle dell'82 fiorentino abbiamo la ruota di Torino, che non vede tra gli estratti il numero 54 da 144 turni consecutivi. Completa il podio il numero 86 sulla ruota di Bari, a quota 109 assenze di fila, seguito dal numero 50 sulla ruota di Torino (105). A seguire un'accoppiata capitolina: da una parte il numero 63 sulla ruota di Roma, che non fa capolino tra gli estratti da 103 turni, dall'altra il numero 71 sulla ruota romana, new entry del famigerato "club dei centenari" del quale ad oggi fanno parte sette elementi. Il prossimo indiziato a farne parte è il 37 sulla ruota di Bari, latitante da 98 estrazioni. (agg. di Dario D'Angelo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Il concorso del Lotto, del Superenalotto e 10eLotto sta per accogliere tutti i giocatori che parteciperanno alla gara. I premi verranno stabiliti solo grazie ai nuovi numeri vincenti, così come quali regioni riusciranno a conquistare i primi posti sul podio. In attesa della nuova classifica, ricontrolliamo la statistica precedente. Supera il rivale il Lotto con più di 64 milaeuro in premio grazie ad una giocata su Palermo, una quaterna di un appassionato di Modena. Altra quaterna invece per Maddaloni, in provincia di Caserta, con un premio da 25.800 euro e giocata sulla Nazionale, mentre due terni gemelli a Nola e Giugliano, entrambe della provincia di Napoli. La giocata dei due fortunelli è sulla ruota partenopea, con un bottino da 25 mila euro ciascuno. Sale invece fino ad oltre 880 milioni di euro il montepremi annuale, di cui 4,4 milioni assegnati solo nell'ultima estrazione. 10eLotto a seguire, con un vincitore di un 9 Oro di Roma. Il premio è di 50 mila euro, ma altre tre vincite gemelle sono state realizzate a San Donato Milanese, in provincia di Milano, Crevalcore, nel Bolognese, e a Bitonto, in provincia di Bari. Il bottino totale di inizio anno aumenta fino a 3,4 miliardi di euro, mentre l'ultimo concorso ha distribuito premi per il valore di 31,4 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

52,5 milioni di euro per il Jackpot previsto per questa sera, grazie ad una nuova estrazione del SuperEnalotto. Il montepremi diventa sempre più ricco, mentre le quote minori oscillano fra i picchi più alti e quelli più bassi ormai da diverse settimane. L'ultimo concorso ha riportato infatti verso il fondo della classifica tutte le quote successive alla sestina vincente, dopo un breve rialzo. Sfiora i 33 mila euro il 3 con cinque vincitori, mentre si ferma prima dei 27 mila euro il 4+ con altri tre appassionati. 171 i giocatori che hanno centrato il 3+ da 2.189 euro e 623 invece i vincitori che hanno realizzato i 269,23 euro abbinati al 4. Si scende anche per la quota del 3, fino a 21,89 euro, e destinato a 23.078 appassionati. Cinque euro tondi invece per il 2 e lo 0+. Nel primo caso i vincitori sono 344.824, mentre nel secondo 20.085. Per il premio dell'1+, pari ancora una volta a 10 euro, si registrano 14.378 vincite. I 100 euro del 2+ infine sono stati totalizzati da 2.421 appassionati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Continua la settimana del Lotto con una nuova ondata di premi che si fermerà in diverse città italiane. Alcuni appassionati della Sisal stanno per realizzare il loro sogno, grazie alle vincite previste per l'estrazione di questa sera. Altri invece rischiano di essere esclusi dal concorso, ma solo perché non hanno ancora deciso quali numeri giocare. La nostra Rubrica ha invece già selezionato una news da cui estrarre i numeri da giocare, ovviamente con l'aiuto della smorfia napoletana. Potete quindi già recarvi in ricevitoria mentre vi raccontiamo la notizia di oggi, nella speranza che vi porti fortuna. Ed è sempre la Dea Bendata a condurci fino in Michigan, dove una donna ha rischiato di buttare al vento più di 50 mila dollari. Dopo aver centrato i numeri necessari per vincere il Powerball, Delaine non è riuscita infatti ad incassare il premio. Quando ha cercato di controllare la vincita le macchine erano fuori uso, così la donna ha conservato il biglietto nel portafogli. La scena però si è ripetuta altre due volte, tanto che aveva quasi scelto di gettarlo nella spazzatura. Solo un evento casuale le ha permesso di riscuotere la vincita: ha chiesto all'addetto di un alimentari di fare il controllo al posto suo. E così ha scoperto l'ammontare della vincita. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il biglietto, 22, il premio, 74, il ritardo, 33, lo scanner, 21, e la spazzatura, 70. Come Numero Oro scegliamo invece il portafoglio, 29.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Estrazione del SuperEnalotto in arrivo, con il dubbio che il Jackpot possa finalmente conoscere il suo vincitore. Nel dubbio non dobbiamo perdere l'opportunità di partecipare all'estrazione, così come di organizzarci per tempo per accogliere il lieto evento. E non riguarda solo gli obbiettivi da realizzare a lungo termine, ma anche di un piccolo sfizio da toglierci subito dopo la vincita. La nostra Rubrica ha già anticipato i tempi ed ha trovato un progetto su KickStarter che mira a rivoluzionare il mondo dei trasporti. Soprattutto per gli utenti che spesso magari si ritrovano a dover rinunciare ad un acquisto perché non possiede un camion o un semplice pick up per portare l'oggetto a casa. Senza considerare chi invece possiede un mezzo pesante, ma non vuole usarlo perché consuma troppa benzina. Problemi risolvibili grazie alla Transporter App, un'applicazione con cui chiamare al volo un autista per farsi recapitare il pacco a casa. Una specie di Uber dei mezzi pesanti. Il goal da raggiungere è di certo importante, visto che parliamo di oltre 217 mila euro da raccogliere in soli sei giorni. Purtroppo l'asta non ha prodotto i risultati sperati, ma il creatore non intende arrendersi e prevede una nuova raccolta fondi.

