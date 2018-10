Abolizione valore legale laurea “110 e lode non serve”/ Nuova proposta M5s: battaglia sui concorsi pubblici

02 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Abolizione valore legale laurea (LaPresse, immagini di repertorio)

Se ne parla da tanto, certo, eppure per Lega e M5s l’abolizione del valore legale del titolo di studio potrebbe essere seriamente il prossimo step di rivoluzione all’interno del sistema scolastico e universitario italiano. Il 31 luglio, a governo giallo-verde già in carica, la deputata M5s Maria Pallini ha depositato una proposta di legge che prevede «il divieto di inserire il requisito del voto di laurea nei bandi dei concorsi pubblici». Insomma non dovrà più essere necessario inserire il voto finale di laurea per le varie iscrizioni e selezioni nei concorsi pubblici, un 110 e lode potrebbe non “servire” più a nulla: è ovviamente molto più complesso di così e non solo Lega e M5s ne parlano da tempo nei loro programmi politici, la stessa Forza Italia e Pd in passato ne hanno affrontato le possibilità e valutato i rischi. Per ora, però, tutto è rimasto invariato e il Governo gialloverde intende sovvertire questo status quo: il titolo di studio, nonché il voto conseguito, non dovranno avere più alcun effetto sulla valutazione all'interno di un concorso pubblico. Insomma, basterà il diploma e non ci sono dunque 110 e lode che tengano.

ABOLIZIONE VALORE LEGALE TITOLO DI STUDIO: LA BATTAGLIA COMINCIA DA LONTANO..

Nel 2009 già se ne parlava con insistenza nelle discussioni politiche in merito alla riforma universitaria, poi nel 2013 il deputato Paolo Grimoldi presentò una proposta di legge che chiedeva «l'abolizione tout court del valore legale dei titoli di studio». Il motivo era semplice e lo ricorda oggi il Messaggero: «raggiungere l'obiettivo di eliminare quel meccanismo un po' perverso che non premia i meritevoli, bensì coloro che sono stati favoriti in virtù di votazioni più alte, ottenute in istituti scolastici e università meno scrupolosi a valutare l'effettiva preparazione degli allievi». Insomma, negli anni per preservare il valore del proprio studio si è paradossalmente arrivati al suo contrario, con molte università (specie nel Meridione, spiega il Messaggero) che assegnano votazioni più alte rispetto al nord discriminando quindi gli studenti che sarebbero realmente meritevoli di quel voto. Nella proposta di legge a firma Carlo Sibilia, di fatto assai simile a quella odierna presentata a fine luglio e in possibile discussione nelle prossime settimane, i grillini scrivevano: «in un momento storico così cruciale per l'occupazione, specialmente giovanile, si ritiene indispensabile concedere a tutti i cittadini aventi diritto per legge di partecipare ai concorsi pubblici senza inserire nei bandi di concorso la limitazione del voto di laurea che oggi, in alcuni di essi, risulta determinante ai fini della partecipazione ma non necessariamente garantisce un'effettiva preparazione e conoscenza».

