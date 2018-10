Festa dei nonni 2018/ Le frasi d'auguri da dedicare: la dolce poesia di Giovanni Pascoli

2 ottobre 2018, Festa dei Nonni: frasi d'auguri da dedicare, aforismi e poesia. Le iniziative più importanti in tutta Italia: Lino Banfi testimonial d'eccezione.

02 ottobre 2018 - agg. 02 ottobre 2018, 16.56 Fabio Belli

2 ottobre 2018, Festa dei Nonni

La Festa dei Nonni, ricorrenza giovane a dispetto dei suoi protagonisti, è l'occasione per tributare il giusto omaggio alle colonne portanti delle nostre famiglie. C'è una poesia di Giovanni Pascoli, intitolata "La nonna", che descrive alla perfezione il ruolo amorevole e silenzioso interpretato in tante case dai genitori dei nostri genitori. Esseri deboli, spesso silenziosi, ma amorevoli sempre, soprattutto nei confronti dei nipoti, anche quando piegati dalla malattia. Ecco i versi di Giovanni Pascoli:"Tra tutti quei riccioli al vento,/tra tutti quei biondi corimbi,/sembrava, quel capo d'argento,/dicesse col tremito,bimbi,/si...piccoli,si.../E i bimbi cercavano in festa,/talora,con grido giulivo,/le tremule mani e la testa/che avevano solo di vivo/quel povero si./Si,solo;sempre/dal canto del fuoco,/dall'umile trono;/si, per ogni scoppio di pianto,/per ogni preghiera: perdono,/si...voglio, si...si!/Si, pure al lettino del bimbo malato.../La Morte guardava,/La Morte presente in un nimbo.../La tremula testa dell'ava/diceva si!si!/Si, sempre; si solo;/le notti lunghissime,altissime!/Nera moveva,ai lamenti interrotti,/la Morte da un angolo.../C'era quel tremulo si,/quel si, presso il letto.../E si, prese la nonna,/la prese,lasciandole vivere il bimbo./Si tese quel capo in un brivido blando,/nell'ultimo si". (agg. di Dario D'Angelo)

FESTA DEI NONNI, LE FRASI D'AUGURI DA DEDICARE

La Festa dei Nonni 2018 è l'occasione migliore per dedicare una frase d'auguri alle persone che ci amano incondizionatamente, come secondi genitori, viziandoci anche più di mamma e papà. E allora se avete la fortuna di averli ancora in vita, i vostri nonni, svolgete al meglio il vostro ruolo di nipoti. Magari prendendo in prestito qualche celebre aforisma, come quello di Gertrude Stein, che definisce perfettamente il ruolo di figli/nipoti:"Si è sempre in naturale antagonismo con i genitori e in simpatia con i propri nonni". Ma se cercate una frase capace di suscitare la commozione dei vostri nonni potete andare sul sicuro con questo pensiero di Gail Lumet Buckley:"I visi della famiglia sono specchi magici. Guardando alle persone che ci appartengono, vediamo il passato, il presente e il futuro". (agg. di Dario D'Angelo)

FESTA DEI NONNI 2018, IL MESSAGGIO AI NIPOTI DI LINO BANFI

Quale miglior testimonial per la Festa dei Nonni di Lino Banfi, per tutti "nonno Libero"? Il diretto interessato, come riportato da La Repubblica, ha dichiarato:"Io sono nonno Libero e nonno vero, per questo per me è un bell'onere e un grande onore essere il nonno d'Italia. Voi parlate molto di prevenzione, io dichiarai 8 anni fa a La Vita in Diretta - promettendo a mia figlia che non avrei pianto - che lei aveva il cancro al seno. Lo dissi perché è inutile girarci intorno e osannai gli oncologi italiani, perché è inutile andare all'estero, noi abbiamo dei grandi oncologi". Ma il grande Lino Banfi ha poi rivolto un vero e proprio "appello", ovviamente nel suo stile unico:"Cari raghezzi, ogni anno si fa la festa del nonno ma l'importante è che voi ve lo ricordiate tutto l'anno. Il "tatuaggio" del nonno ve lo dovete ricordare. il nonno è saggezza, il nonno è quello che vi fa capire tante cose, vi collega con i figli». Rivolgendosi anche ai "figli" dei nonni, ovvero ai genitori dei nipoti, Lino Banfi dice:"Anche i figli, i generi e le nuore devono rispettare gli anziani, perché se lo fate voi lo fanno anche i ragazzi. Dovete ascoltare quello che dicono perché tutte le loro esperienze le vogliono trasferire a voi". Poi conclude:"«ani in alto! Lasciate tutti i cellulari per terra altrimenti non ci possiamo fare un abbraccio come si deve, nipoti e nonni. E ogni tanto fateli riposare questi cellulari e guardate in faccia i vostri nonni!". (agg. di Dario D'Angelo)

FESTA DEI NONNI 2018, LINO BANFI TESTIMONIAL

In occasione della Festa dei Nonni 2018 parte una bella campagna contro il cancro, volta a proteggere da questa spietata malattia una delle fasce più esposte e dimenticate a livello di prevenzione. Come ricordato da La Repubblica, infatti, in Italia ogni giorno si registrano più di 500 nuove diagnosi di tumore negli anziani. Diagnosi che hanno spesso esito nefasto, dal momento che mancano programmi di screening in questa fascia d’età. Per questo motivo per la Festa dei Nonni l'associazione Senior Italia FederAnziani, insieme alla Società scientifica degli oncologi italiani AIOM e alla Fondazione AIOM, ha inaugurato il primo progetto nazionale per la prevenzione oncologica primaria, secondaria e terziaria negli over 65 (“Cancro, la prevenzione non si ferma dopo i 65 anni”). Oggi circa mille nonni e nipoti saranno in Piazza del Popolo, a Roma, per dare vita insieme ad un allegro e colorato girotondo alla presenza di un testimonial d'eccezione come Lino Banfi: per tutti Nonno Libero. (agg. di Dario D'Angelo)

GRAZIE AI NONNI SI RISPARMIANO 1800 EURO AL MESE

E’ un lavoro senza prezzo ovviamente ma chiunque ha potuto e può contare sull’aiuto dei nonni, sa quanto una famiglia risparmia grazie a loro. I nonni infatti sono indispensabili per tutti quei genitori che lavorano: chi va a prendere i bambini a scuola o ce li accompagna? Chi passa ore con loro ad aspettare che papà e mamma tornino dal lavoro? Chi li fa studiare? Chi li fa giocare? Un baby sitter a tempo pieno, qualcuno ha provato a calcolare che spesa sarebbe per una famiglia senza dei nonni avere un collaboratore familiare di questo tipo: circa 1800 euro al mese, calcolando la media delle relative paghe orarie di chi pratica mansioni simili a quelle svolte dai nonni. Una cifra impossibile per la maggior parte delle famigli. Solo in Italia, perché tutti i paesi dell’Europa occidentale prevedono che almeno fino a una certa età tali spese siano coperte dallo stato. Ma in Italia la famiglia non ha mai contato nulla, se non quando c’è da pagare le tasse. (Agg. Paolo Vites)

ANGELI CUSTODI

Oggi, martedì 2 ottobre sarà un giorno speciale. Per il quattordicesimo anno si festeggerà infatti in Italia la Festa dei Nonni, ricorrenza istituita il 2 ottobre 2005. Una data non scelta a caso, visto che ogni 2 ottobre la Chiesa celebra la figura degli angeli, che viene accostata quindi a quella dei nonni, visti come angeli custodi dei nipoti, che spesso instaurano con loro un rapporto ancor più profondo che con i genitori, soprattutto nella prima adolescenza. Il periodo autunnale è poi particolarmente significativo anche a livello sociale per celebrare i nonni: ormai tutte le attività sono riprese a tempo pieno, e per tornare al lavoro spesso i genitori hanno bisogno dell'aiuto dei nonni con i nipotini, per potersi assentare e lasciare i più piccoli in mani sicure. Poter contare sui nonni in casa è sicuramente un privilegio, ricordato con nostalgia da chi purtroppo non li ha più.

LA FESTA DEI NONNI NEL MONDO

Ma come si celebra la Festa dei Nonni in tutto il mondo? Negli Stati Uniti questa ricorrenza viene festeggiata quasi cinquant'anni, ovvero dal 1970, ma non cade il 2 ottobre come in Europa ma la domenica dopo il Labor Day, generalmente dunque la prima domenica di settembre. Ad idearla fu Marian Mc Quade, una casalinga del West Virginia madre di 15 figli e nonna addirittura di 40 nipoti. Dopo l'idea originale nel 1970, la Festa dei Nonni venne celebrata negli Usa anche a livello Governativo, con il Presidente Jimmy Carter che istituì ufficialmente il Grandparents Day, nel 1978. Nel Vecchio Continente vale la pena ricordare l'iniziativa nei Paesi Bassi, in cui l'Istituto Olandese dei Fiori si premura di inviare in regalo una piantina a ogni nonno del Paese per omaggiarli in quello che è a tutti gli effetti il loro giorno.

STATISTICHE: L'IMPORTANZA DEI NONNI NELLA FAMIGLIA

Le statistiche d'altronde indicano chiaramente qual è l'importanza dei nonni nella società attuale: i nonni italiani hanno ormai superato i 12 milioni, vedendo scendere a 54,8 anni l'età media nella quale si diventa nonni. Nel nostro paese il 33,1% dei nonni si prende cura direttamente ogni giorno dei propri nipoti e praticamente la metà dedica loro tempo più di una volta a settimana. Questo senza contare che il 44,8% dei nonni italiani contribuisce economicamente al nucleo familiare, mentre in 4 milioni e mezzo fanno anche beneficienza o contribuiscono socialmente ad associazioni o iniziative di vario tipo. I dati raccolti dall'agenzia Neodemos dimostrano come i nonni siano un elemento cardine della famiglia italiana, che il 2 ottobre celebra la loro festa.

© Riproduzione Riservata.