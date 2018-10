Omicidio Noemi Durini, pm “18 anni per Lucio Marzo”/ Processo rito abbreviato: sentenza prevista per giovedì

02 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Noemi Durini, processo per Lucio

Sono 18 anni di reclusione quelli richiesti dal pm Anna Carbonara poco fa nei confronti di Lucio Marzo, il fidanzatino oggi maggiorenne della 16enne Noemi Durini, uccisa il 3 settembre di un anno fa. Nel delitto di Specchia, come noto, è in corso il processo con rito abbreviato presso il Tribunale di Lecce e questa mattina è cominciato l’iter che in pochi giorni dovrebbe portare alla sentenza di primo grado sull’orrendo e ancora misterioso omicidio della giovanissima Noemi ritrovata nelle campagne di Castrignano del Capo. Ricordiamo che il corpo della ragazza fu ritrovato 10 giorni dopo la morte dopo una serie di depistaggi che hanno coinvolto non solo Lucio ma anche il padre Biagio Marzo. Alla fine al banco degli imputati, e oggi era presente in aula, ci è finito solo il ragazzo divenuto nel frattempo maggiorenne: è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione per aver agito con crudeltà per motivi abietti e futili e di aver poi occultato il cadavere.

DELITTO NOEMI, SENTENZA PREVISTA PER GIOVEDÌ

La richiesta di condanna da parte dei pm è giunta dopo una lunga requisitoria in cui la Procura ha presentato anche le ultime perizie scientifiche, aggiunte alle varie cause e responsabilità ripercorse durante tutto l’iter di questa gravissima vicenda che ha portato alla morte della giovane sedicenne pugliese. Come ha dimostrato la perizia disposta dalla Procura, Noemi sarebbe stata picchiata a mani nude, poi accoltellata e seppellita mentre era ancora viva. Secondo quanto da lui raccontato, quella sera Noemi lo pressava per uccidere i suoi genitori che si opponevano alla loro relazione, simulando una rapina in casa: a quel punto la decisione di ucciderla. È chiaro che l’accusa contesta fortemente la versione di Lucio Marzo e chiede fino a 18 anni di reclusione per la premeditazione del delitto contro l’allora fidanzatina. Domani spazio riservato al collegio difensivo delle parti civili con la sentenza del gup Aristodemo Ingusci che invece è attesa per la giornata di giovedì, al più tardi venerdì.

