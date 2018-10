NOBEL FISICA 2018, PREMIO A ASHKIN, MOUROU E STRICKLAND/ Scoperte laser, ecco chi sono i vincitori

Premio Nobel per la Fisica 2018, vincono Arthur Ashkin, Gerard Mourou e Donna Strickland per le loro ricerche e invenzioni nel campo dei laser. Il successo dei tre "pionieri"

02 ottobre 2018 - agg. 02 ottobre 2018, 14.29 Niccolò Magnani

La prima donna premiata dal 1963, Donna Strickland, ha 59 anni ed è canadese: nata a Guelph, si è laureata nella McMaster University e ha proseguito gli studi di dottorato nell'Università di Rochester. Al momento insegna nell’Università di Waterloo e le sue ricerche assiema a Mourou sui laser appartengono ai primi anni della sua carriera scientifica; il suo collega francese ha invece 74 anni ed è stato direttore del Laboratorio di ottica applicata della Scuola francese superiore di tecniche avanzate (Ensta). Mourou è stato oltretutto uno dei fondatori del Centro di Scienza Ottica ultraveloce dell’Università del Michigan; ultimo ma non meno importante, l’americano Arthur Ashkin, 96 anni e esponente di spicco delle ricerche nella Bell Telephone Laboratories a Murray Hill.

PREMIO NOBEL FISICA 2018: ECCO I 3 VINCITORI

«First of all, you have to think it is crazy!»: così ha esclamato Donna Strickland quando le è stato comunicato al telefono di aver vinto il Premio Nobel per la Fisica assieme ai colleghi Arthur Ashkin e Gerard Mourou. Un grande riconoscimento per quelli che sono considerati unanimemente i pionieri delle ricerche sul laser: poco fa l’annuncio ufficiale dell’Accademia Reale delle Scienze di Stoccolma che, il giorno dopo il Nobel per la Medicina sull’immunoterapia, consegna il prestigioso premio ai tre ricercatori americano, francese e canadese. «Nuovi strumenti di precisione stanno aprendo nuovi campi per la ricerca e un gran numero di applicazioni industriali e mediche», spiega l’Accademia nel consegnare il Nobel, sottolineando che per Ashkin il premio è meritato per aver messo a punto le pinzette ottiche, e per le loro applicazioni in biologia. La seconda metà del premio invece è da dividere tra Mourou e Strickland, «per il loro metodo capace di generare pulsazioni ultra-corte e ad alta intensità» ha spiegato ancora il Comitato Nobel.

DONNA STRICKLAND “EREDE” DI MARIE CURIE

«Milioni di operazioni - ha ricordato l'Accademia delle Scienze nelle sue motivazioni - vengono effettuate ogni anno con questi strumenti accuratissimi»: la chirurgia ma anche la biologia da anni ormai ha fatto passi da gigante proprio grazie alle invenzioni dei tre pionieri sul laser e a tutte le equipe di “discepoli” che portano avanti le ricerche dei tre vincitori del Nobel per la Fisica. Risultato storico anche perché la Strickland che con il premio di oggi diventa la terza donna a ricevere il Nobel in Fisica: l’ultima, nel 1963, era stata Maria Goeppert-Mayer ma 60 anni prima di lei fu Marie Curie a vincere il premio “rivoluzionando” un mondo della scienza fino a quel momento praticamente solo maschile. «Alla fine del XIX secolo – spiega la Fondazione Nobel – molti consideravano la fisica come la principale fra le scienze. Forse anche Alfred Nobel la pensava in questo modo»: oggi si ripete la storia e nuovi 3 nomi entrano nella leggendaria Accademia svedese.

