Aprilia, bimbo di 6 anni travolto e ucciso da armadio/ Ultime notizie Latina, gioco si trasforma in tragedia

Bimbo di 6 anni muore schiacciato da armadio: Aprilia, travolto a casa del nonno durante lavori ristrutturazione. Ultime notizie: la tragedia nel pomeriggio, a Campoverde.

20 ottobre 2018 - agg. 20 ottobre 2018, 21.14 Dario D'Angelo

Carabinieri, foto da Lapresse

Tragedia a Campovere, vicino Aprilia: un bambino di sei anni è morto poco prima delle 15 a causa di un incidente domestico. Il piccolo è rimasto schiacciato da un armadio che era stato staccato dalla parete perché erano in corso lavori di ristrutturazione. Gli operai, come riportato dal Corriere della Sera, stavano verniciando le pareti. Il bambino si sarebbe arrampicato sulle ante facendo ondeggiare l'armadio che alla fine gli è caduto addosso uccidendolo. In quel momento in casa c'era il nonno, che però si trovava in un'altra stanza. Subito è accorso per soccorrere il nipote, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. L'uomo, sotto choc, è stato già interrogato dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che hanno svolto un sopralluogo dell'appartamento. Sul caso indagano i carabinieri, ma tutte le informazioni finora a disposizione degli inquirenti lasciano credere che si sia trattato di una tragica fatalità. (agg. di Silvana Palazzo)

APRILIA, BIMBO DI 6 ANNI MUORE SCHIACCIATO DA ARMADIO

Una tragedia indicibile si è consumata questo pomeriggio a Campoverde, in provincia di Latina, dove un bambino di 6 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un armadio a casa del nonno. A riportare la tragica notizia è Il Messaggero, secondo cui il piccolo è arrivato in ospedale ad Aprilia quando per lui non c'era già più nulla da fare. Ma come si è verificato questo incidente? Le responsabilità sono ancora tutte da accertare ma è probabile che si sia trattato di una tragica fatalità e che le colpe non siano da attribuire al bambino travolto dal mobile. Il bimbo si trovava infatti a casa del nonno, impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione all'interno della propria abitazione quando l'armadio della cucina si sarebbe staccato dalla parete schiacciando sotto il proprio peso il povero bambino di 6 anni.

TRAVOLTO A CASA DEL NONNO

Dopo che il pensile si è staccato dalla cucina travolgendo il bambino di 6 anni, il nonno ha immediatamente allertato i soccorsi ma nonostante la folle corsa in ambulanza da Campoverde (Latina) all'ospedale di Aprilia non è stato possibile strappare il piccolo al suo tragico destino di morte. Come riferito da Il Messaggero, nella casa del nonno diventata il luogo della tragedia sono poi arrivati i carabinieri della compagnia di Aprilia che hanno preso in carico la vicenda e condurranno in queste ore tutti gli accertamenti del caso per vedere di verificare se esistano o meno reponsabilità per l'accaduto o se invece si sia trattato di un incidente impossibile da scongiurare. Resta lo choc della comunità di Campoverde e dei familiari del piccolo di 6 anni, strappato alla vita troppo presto.

