LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto, Superenalotto 20 ottobre: i numeri vincenti!

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 20 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.126/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

20 ottobre 2018 - agg. 20 ottobre 2018, 19.29 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Ritorna anche oggi, insieme al Superenalotto e 10eLotto, l'appuntamento con il gioco del Lotto e di conseguenza con la rubrica de ilSussidiario.net dedicata ai numeri ritardatari. Torna a farci compagnia il latitante per eccellenza di questi ultimi mesi: parliamo ovviamente del numero 82 sulla ruota di Firenze, che giovedì sera ha raggiunto il traguardo di 179 assenze consecutive tra gli estratti. Alle sue spalle ecco il numero 54 sulla ruota di Torino (145), mentre ad occupare il gradino più basso del podio è il numero 86 sulla ruota di Bari (110). Quarta e quinta piazza rispettivamente per il numero 50 sulla ruota di Torino, assente da 106 turni di fila, e il numero 63 su quella di Roma (104). Del club dei centenari fa parte da poco anche il numero 71 sulla ruota capitolina (101). Il più vicino a fare a sua volta il proprio ingresso è adesso il numero 37 sulla ruota di Bari, a quota 99 assenze consecutive dagli estratti. (agg. di Dario D'Angelo)

CRESCE L'ATTESA DELLA PROSSIMA ESTRAZIONE

Il concorso del Lotto, del Suerenalotto e del 10eLotto sta per concludere una settimana di appuntamenti intensi con il mondo della Sisal. Questa sera la nuova estrazione sancirà la chiusura dei giochi, ma solo per una breve pausa prima del grande ritorno del prossimo lunedì. Ancora molti i giocatori che devono scoprire se le combinazioni giocate lo scorso giovedì sono risultate vincenti. Com'è andata la statistica? I dati parlano chiaro: il primo posto delle vincite spetta al 10eLotto. Un fortunello infatti ha centrato un 9 da 50 mila euro con opzione Oro. Una vincita gemella che assieme a quella romana ha permesso ad un giocatore di Verbania di realizzare lo stesso premio. Altre due vincite identiche per la seconda posizione, ma con un bottino del valore di 20 mila euro e con combinazioni diverse. I due vincitori sono infatti di Fontanella in provincia di Bergamo, dove si è registrato un 8 con opzione Doppio Oro, e di Rivoli in provincia di Torino, dove invece il tagliando vincente è associato ad un 9. Quasi 3,5 miliardi di euro infine per le vincite del 2018, di cui più di 26 milioni conquistate solo nell'ultima estrazione. Il piatto più ricco del Lotto è invece quello centrato da un giocatore di Torino, grazie a 26.250 euro su Roma per un terno fortunato. Due terni invece per Girifalco, in provincia di Catanzaro, con un premio da 18.500 su Bari, ed un altro per Sava, in provincia di Taranto, dove la vincita è di 14.250 su Genova. Il montepremi del 2018 sale quindi a 885 milioni di euro, di cui più di 5 milioni realizzati solo nell'ultimo appuntamento.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

53,6 milioni di euro: questo il valore del Jackpot per il SuperEnalotto di questa sera. La vincita maggiore del gioco Sisal non si è ancora affacciata nella classifica delle vincite, ma i giocatori non intendono abbandonare le speranze. Anche perché non bisogna dimenticare tutte le altre quote previste nell'estrazione. L'ultimo incontro ha comportato certo un ulteriore e forte ribasso per tutte le quote del gioco, ma si parla comunque di premi interessanti. Supera la soglia di 18 mila euro il 5, centrato da nove giocatori, mentre il premio successivo è quello del 3+, del valore di 2.915 euro e realizzato da 71 appassionati. Sono invece 439 i vincitori del 4, con un premio da 376, 52 euro, mentre si scende fino a 29,15 euro per il bottino del 3, indovinato da 17.075 giocatori. Il 2 acquista qualche punto rispetto all'estrazione precedente, fermandosi a 5,42 euro per un premio imbroccato da 283.684 appassionati. Si chiude quindi il giro delle vincite con le tre quote SuperStar. In vetta il 2+ da 100 euro, vinto da 1.096 giocatori, mentre 10 euro per i 7.767 vincitori dell'1+. Ultimo ma non per importanza il premio dello 0+, ancora una volta di cinque euro tondi e centrato da 18.197 appassionati.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot saranno la compagnia perfetta per la serata di oggi. Il week end è già iniziato e molti giocatori si sono già organizzati per trascorrere due giorni di relax. Alcuni scopriranno le combinazioni vincenti dell'estrazione di oggi quando si troveranno già in vacanza, mentre altri attendono l'esito del concorso prima di partire verso la montagna o le località di mare. Tutti hanno in mente due soli obbiettivi: centrare la sestina vincente e realizzare un sogno nel cassetto con il suo bottino. Con il dubbio che in realtà il montepremi rimanga invariato anche per oggi, dopo tante settimane di assenza. I più previdenti però hanno già pensato ad un'iniziativa da realizzare subito dopo il taglio del nastro, così come la nostra Rubrica. Anche noi abbiamo già interrogato KickStarter ed abbiamo individuato solo per voi un progetto da sostenere. Parliamo di MagiMask, una maschera rivoluzionaria dotata di alta definizione per la realtà aumentata e collegabile ad ogni tipo di smartphone. MagiMask regalerà un'esperienza full immersion grazie ad un visore avanzato ed una app da collegare al proprio dispositivo con pochissimi passaggi. Notevole qualità dell'immagine grazie alla risoluzione 4x con cui interagire con il mondo digitale. Il goal da circa 21 mila euro è già stato raggiunto, ma ci sono ancora 26 giorni di tempo prima che l'asta venga chiusa.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti anche per la serata di oggi, per la gioia di tutti gli appassionati che non vedono l'ora di scoprire l'esito dell'estrazione di stasera. L'importante è essersi assicurati di convalidare il tagliando con i numeri preferiti, unico requisito per riuscire a partecipare al gioco della Sisal. E per chi invece non avesse ancora le idee chiare? La nostra Rubrica ha pensato davvero a tutti, sia a chi combatte con l'indecisione e chi invece vuole fare più di una giocata. Abbiamo scelto per oggi una news che ci porta fino in Cina, dove un ristorante è diventato famoso per via del costo della sua famosa zuppa di noodle. La più costosa in tutto il mondo, visto che il suo prezzo è di 1.600 euro. Una foto del menu condivisa sui social da un cliente è diventata virale in poco tempo, soprattutto per la distanza con la zuppa che deteneva il record di costo fino a quel momento. Il piatto è in vendita a 250 euro, molto meno del suo attuale rivale. Per ora in realtà non è chiaro come mai una zuppa di carne di manzo abbia raggiunto un costo così elevato, molto più di quanto costerebbe in realtà una mucca da allevamento. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la zuppa, 77, la carne, 22, la mucca, 17, il costo, 75, e la condivisione, 19. Come Numero Oro scegliamo invece l'ingrediente, 44.

© Riproduzione Riservata.