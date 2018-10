MIGRANTI RESPINTI IN FRANCIA, CASTANER: “VEDRÒ SALVINI”/ Claviere, ira Chiamparino con la Gendarmeria

Caos Italia-Francia a Claviere, migranti al confine: Salvini sbotta contro Macron, "polizia italiana a presidiare il confine". Castaner "incontrerò il Ministro italiano, sì a cooperazione"

21 ottobre 2018 - agg. 21 ottobre 2018, 11.20 Niccolò Magnani

Claviere, lo scontro Italia-Francia (LaPresse)

Di certo non si può dire che Sergio Chiamparino sia un affiliato della Lega, eppure il caso dei Gendarmi francesi che scaricano migranti al confine italiano colpisce anche chi non intraprende una guerra quotidiana con le istituzioni Ue come il Carroccio: «mmigrati trattati come cani abbandonati in autostrada. Sono indignato», ha attaccato ieri il Presidente della Regione Piemonte dopo un incontro con il sindaco di Torino Chiara Appendino. «Al di là delle violazioni delle convenzioni tra gli Stati, mi indigna il comportamento dei gendarmi francesi, un atteggiamento che peraltro li accomuna all’attuale governo italiano: hanno davanti persone ma le trattano come merci», sottolinea ancora Chiamparino, come riporta la Stampa. Nel frattempo, sono in arrivo a Claviere alcuni funzionari del Viminale per le verifiche effettive sugli sconfinamenti, come promesso ieri dal Ministro e vicepremier Matteo Salvini.

CASTANER: “PRESTO INCONTERÒ SALVINI”

Italia-Francia, la sfida è ancora aperta e non si tratta certo di Mondiali di calcio (anche perché noi siamo ultimamente “poco avvezzi”..): il caso Claviere continua a spirare sulle tensioni già preesistenti tra il Governo italiano e l’Eliseo, con i migranti ancora una volta lasciati dai Gendarmi francesi oltre il confine in territorio italiano piemontese. La novità di questa mattina riguarda l’intervento del neo Ministro degli Interni di Parigi, il macroniano Christophe Castaner, che volendo smorzare i toni della disfida afferma: «la cooperazione con Roma funziona, prossimamente incontrerò Salvini e gli omologhi europei per discutere della questione migranti e dei respingimenti alla frontiera». Nell’intervista a Le Journal du Dimanche, Castaner ha poi anche aggiunto che quanto visto ieri con gli attacchi di Salvini alle autorità francesi, «non ci può essere soluzione senza cooperazione. Le decisioni unilaterali non possono farci fare passi avanti», ha aggiunto ancora il Ministro precisando però che «nella maggior parte delle zone di frontiera, la cooperazione con la polizia italiana funziona bene».

LO SCONTRO SALVINI-MACRON A CLAVIERE

Castaner non vuole fare polemica, ed è comprensibile dopo la “figura” che la Gendarmeria francese ha fatto negli ultimi mesi con ripetuti casi di “sconfinamento” che di certo non aiutano una serena cooperazione con Roma, specie con la nuova “linea Salvini” assai dura sul fronte immigrazione. Ieri il video postato da Salvini sui migranti lasciati alla frontiera di Claviere, mostrava secondo Parigi «una semplice non ammissione alla frontiera del tutto conforme alla prassi concordata tra la polizia francese e la polizia italiana, nonché al diritto europeo», spiegava la nota della Prefettura delle Hautes-Alpes. Insomma, tutto regolare: ma Salvini non ci è stato e ha replicato duramente su Facebook, «I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli immigrati nel nostro Paese. Da oggi la polizia italiana è a presidiare il confine» e poi ancora «La Francia ha comunicato di voler consegnare un gruppo di immigrati alle 9,49 di ieri, peccato li avesse già abbandonati in territorio italiano», attaccava il Ministro della Lega. «Non solo. Non c'è alcun accordo bilaterale Italia-Francia, scritto e ufficiale, che consenta questo tipo di operazioni», chiude Salvini che promette nuova battaglia a Macron e in realtà a tutta l’Ue.

