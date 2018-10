Stefano Cucchi/ Video Le Iene: parla l'ex moglie di un carabiniere accusato del pestaggio

Stefano Cucchi, video Le Iene: parla l'ex moglie di un carabiniere accusato del pestaggio. “Quante gliene abbiamo date a quel drogato”, ha dichiarato a Pablo Trincia

21 ottobre 2018 Silvana Palazzo

Stefano Cucchi

Nuove rivelazioni sul caso di Stefano Cucchi. Il programma Le Iene stasera manderà in onda l'intervista all'ex moglie di un carabiniere tra gli accusati del pestaggio che ha portato alla morte del geometra romano il 22 ottobre di nove anni fa. Si tratta dell'ex moglie di Raffaele D'Alessandro, che ha raccontato come il militare parlava del caso. «Eh, c'ero anch'io quella sera là, quante gliene abbiamo dato a quel drogato di merda». E non mancavano insulti per la sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, costretta anche oggi a denunciare i continui insulti e minacce che riceve su internet. «'Sta puttana», l'epiteto che le riservava sempre. La settimana scorsa invece è stata mandata in onda l'intervista di Gaetano Pecoraro alla sorella Ilaria, che ha combattuto sempre alla ricerca della verità, e alla madre, Rita Calore, che per anni era rimasta in silenzio. Il servizio arrivava dopo una fondamentale svolta processuale: uno dei militari accusati, il carabiniere Francesco Tedesco ha ammesso il pestaggio in aula.

STEFANO CUCCHI, LA SVOLTA NEL PROCESSO SULLA SUA MORTE

Nel processo per la morte di Stefano Cucchi ci sono ancora molti punti da chiarire. L'inchiesta è stata riaperta però non solo grazie agli sforzi dei familiari della vittima, che non sono mai arresi ed hanno cercato di ottenere giustizia con tutte le loro forze. Al centro delle azioni che hanno permesso ai giudici di valutare di nuovo caso e sospettati c'è Riccardo Casamassima, l'appuntato dei Carabinieri che per primo ha parlato delle responsabilità dei colleghi. "Tutti i dubbi sono stati tolti", ha sottolineato nell'apprendere che uno degli imputati, Francesco Tedesco, ha ricostruito quanto avvenuto la notte del pestaggio di Stefano Cucchi. Riccardo Casamassima verrà ascoltato da Le Iene nella puntata di oggi, domenica 21 ottobre 2018, grazie al servizio di Pablo Trincia. Il suo ruolo all'interno della vicenda giudiziaria è chiaramente chiave e proprio per questo ha ricevuto pesanti minacce ed un trasferimento in una scuola per allievi ufficiali. "E' scandaloso", sottolinea in uno degli interventi video riportati dall'Ansa, "nessuno mi ha aiutato". Casamassima infatti ha chiesto il sostegno dello Stato rivolgendosi direttamente ai ministri ed al Presidente del Consiglio, chiedendo di intervenire per fermare il tutto. "Qualsiasi azione fatta nei miei confronti lo va a compromettere", aggiunge inoltre parlando del processo sulla morte di Stefano Cucchi e sulla sua apertura. La motivazione ricevuta per il trasferimento sarebbe da imputare inoltre al comportamento "poco esemplare" dell'appuntato Casamassima e della sua presunta inadeguatezza "al senso della disciplina".

RICCARDO CASAMASSIMA TRA I PRIMI A PARLARE

Riccardo Casamassima è deciso a dire ancora una volta la sua verità sulla morte di Stefano Cucchi. Anche se ci sono state delle svolte sul caso nelle ultime settimane, grazie al racconto di uno degli imputati accusati di aver preso parte al pestaggio del ragazzo, l'appuntato dei Carabinieri è stato fra i primi a parlare di quanto accaduto quella notte. Il 40enne è originario di Andria ed ha scelto di ritornare nella sua città per un importante incontro promosso dall'associazione IdeAzione, in cui ripercorrerà i fatti salienti della sua testimonianza. Parole che risalgono allo scorso 15 maggio, quando il Carabiniere ha testimoniato in tribunale ed ha manifestato subito le sue paure su possibili conseguenze. Timori poi rivelati fondati, ricorda Andria Live, visto che Casamassima è stato demansionato in seguito alle dichiarazioni. In base alla testimonianza del collega Francesco Tedesco, che lo scorso 20 giugno ha depositato una denuncia a favore della tesi della difesa di Stefano Cucchi, l'appuntato si è dichiarato soddisfatto anche per i dubbi che hanno interessato la sua persona ed evidentemente cancellati dalle ultime verità processuali. "Vediamo se qualcuno comincia a prendere posizione", aggiunge inoltre sulla sua pagina Facebook invitando i cittadini a seguire il servizio de Le Iene. Ai suoi occhi l'incontro fra Ilaria Cucchi, sorella della vittima, ed il Comandante ed il Ministro sarebbe un "fatto gravissimo". Il riferimento è all'incontro con il Generale Nistri avvenuto pochi giorni fa, in cui Ilaria avrebbe assistito a "45 minuti di sproloquio" ai danni di Tedesco, Casamassima e Maria Rosati, moglie di quest'ultimo.

© Riproduzione Riservata.