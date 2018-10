Gilberto Benetton è morto/ Addio a fondatore Gruppo, fratello di Luciano e Carlo: critiche per Ponte Morandi

È morto Gilberto Benetton, fratello di Luciano, Carlo e Giuliana: addio al fondatore del Gruppo nonchè n.1 di Edizione e Atlantia. Le ultime notizie e le critiche per il Ponte Morandi

22 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Gilberto Benetton (LaPresse)

È morto all’improvviso Gilberto Benetton, uno dei fratelli che fondarono l’omonimo Gruppo nel 1965: aveva 77 anni e purtroppo era malato da tempo, come annuncia l’Ansa da fonti ufficiali della Famiglia Benetton. Nella sua lunga e lungimirante carriera è stato oltre che ideatore e fondatore del Gruppo United Colors of Benetton, vicepresidente di Edizione Srl - la finanziaria di famiglia - nonché responsabile di Autogrill. Al momento era consigliere del Gruppo Benetton, di Atlantia (la holding di famiglia che possedeva le maggiori quote di Autostrade per l’Italia), Mediobanca, Pirelli, Allianz: era uno degli uomini più potenti e influenti dell’industria italiana, esportatore del marchio made in Italy in tutto il mondo. Non solo, era il 12esimo uomo più ricco d’Italia secondo Forbes con un patrimonio di oltre 2 miliardi di dollari. Gilberto se ne va pochi mesi dopo l’amato fratello Carlo, scomparso lo scorso 10 luglio anche lui dopo una lunga malattia: cordoglio e condoglianze alla famiglia intera, specialmente ai due fratelli rimasti, Luciano e Giuliana Benetton.

LE RECENTI CRITICHE PER IL PONTE MORANDI

Negli ultimi mesi inevitabile il suo coinvolgimento molto pressante nella tragica vicenda del Ponte Morandi a Genova: dopo il crollo del viadotto lo scorso 14 agosto, il fondatore del Gruppo Benetton (detiene il 30,25% di Atlantia che possiede l88,06% di Autostrade per l’Italia) ha rotto il silenzio dopo le tantissime polemiche sorte contro la famiglia per non aver parlato subito e non aver dimostrato particolare “empatia” per quanto di tragico successo sulle proprie stesse autostrade. «Dalle nostre parti il silenzio è considerato segno di rispetto. Edizione, la nostra holding, ha parlato meno di 48 ore dopo la tragedia, a voce bassa è vero, perché la discrezione fa parte della nostra cultura. Ha però comunicato con parole chiare e inequivocabili un pensiero di cordoglio alle famiglie delle vittime e la vicinanza ai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo disastro», spiegò Gilberto Benetton in una delle ultime interviste al Corriere della Sera, il 6 settembre scorso. «Con altrettanta fermezza – prosegue il fondatore del Gruppo Benetton – abbiamo dichiarato che verrà fatto tutto ciò che è in nostro potere per favorire l’accertamento della verità e delle responsabilità dell’accaduto. Forse non siamo stati sentiti».

© Riproduzione Riservata.