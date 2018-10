UNIVERSITÀ PISA, ESPLOSIONE NELLA FACOLTÀ DI CHIMICA/ Ultime notizie: feriti 3 studenti, danneggiate tre aule

Università Pisa, esplosione al Dipartimento di Chimica: ultime notizie, studenti feriti e ustionati. Evacuata facoltà, scoppio originato in laboratorio. Il rettore, "sicurezza non è massima"

23 ottobre 2018 - agg. 23 ottobre 2018, 16.02 Niccolò Magnani

Esplosione in dipartimento di Chimica a Pisa (LaPresse, immagini di repertorio)

Tragedia sfiorata all'Università di Pisa questa mattina: un'esplosione si è verificata alle 9 in un'aula del dipartimento di Chimica. Ad avere la peggio è stato uno studente rimasto ustionato ad una mano, ma in totale i feriti sono tre, e fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni. Il dipartimento è stato evacuato per precauzione, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco specializzati in interventi di questo tipo. I pompieri hanno fatto sapere che «è stato applicato il piano di emergenza con l'evacuazione temporanea del presidio accademico e sul posto sta operando la squadra Nbcr per rimuovere alcuni contenitori all'interno dei quali ci sono agenti chimici: l'evento è circoscritto all'interno di tre laboratori del dipartimento». Il rettore dell'Università di Pisa Paolo Mancarella si è recato all'ospedale di Cisanello per visitare gli studenti rimasti coinvolti nell'incidente, poi si è diretto alla facoltà per cercare di capire le cause dell'esplosione. Sono tre le aule coinvolte dall'esplosione, come riportato da La Nazione. (agg. di Silvana Palazzo)

UNIVERSITÀ PISA, ESPLOSIONE NELLA FACOLTÀ DI CHIMICA

Poco dopo le ore 9 questa mattina il Dipartimento di Chimica dell’Università di Pisa, nella sede di Via Moruzzi, ha vissuto attimi di panico: una fortissima esplosione avvertita in tutto il quartiere ha fatto temere il peggio ma per fortuna i feriti emersi dal laboratorio interno al Dipartimento non sarebbero in gravi condizioni, seppur presentino diverse ustioni. Come spiega il Tirreno, l’esplosione è avvenuta in un laboratorio al secondo piano dell’Università toscana e sarebbero coinvolte “solo” tre persone: uno degli studenti colpiti sarebbe rimasto ustionato ad una mano e portato subito in codice giallo all’Ospedale pisano. Non è ancora chiaro quale sia l’esatta dinamica della tremenda esplosione, ma è molto probabile si tratti di una forte reazione chimica non controllata durante alcuni esperimenti di routine in laboratorio.

STUDENTI USTIONATI: LOCALI EVACUATI

Secondo i colleghi del Tirreno addirittura l’esplosione sarebbe avvenuta all’interno di una cappa di aspirazione di un laboratorio: immediato sul posto l’arrivo di ambulanze, Vigili del Fuoco e Protezione Civile per mettere a punto la piena e totale evacuazione della facoltà di Chimica e degli ambienti circostanti. «Questi brutti episodi ci fanno comprendere che la sicurezza nei nostri spazi non è mai massima», ha spiegato il Rettore dell’Università di Pisa, Paolo Mancarella, alla Nazione poco dopo essersi sincerato che i feriti non erano in gravi condizione. «Occorre fare maggiore attenzione e superato questo momento critico faremo di tutto per garantirla a tutti coloro che frequentano la nostra Universita' a qualsiasi titolo», ha poi aggiunto ai cronisti giunti davanti al Dipartimento. In tutto, pare dai primi rilievi, sarebbero tre le aule coinvolte nell’esplosione originata in un laboratorio.

