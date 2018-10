Metro Roma, crolla scala mobile a Repubblica: feriti 24 russi/ Video ultime notizie: Sindaca Raggi sul posto

Roma, crolla scala mobile nella stazione metro Repubblica: tra feriti gravi tifosi Cska Mosca, video. Le ultime notizie: nell'incidente una persona ha perso una gamba

23 ottobre 2018 - agg. 23 ottobre 2018, 22.12 Silvana Palazzo

Roma, crolla scala metro

Si sta cercando di fare chiarezza sulla dinamica del crollo della scala mobile presso la stazione della Metro A "Repubblica" a Roma. Il numero di feriti per l'incidente è salito a 24, quasi tutti russi anche se ci sarebbe anche qualche italiano portato in codice giallo e verde al Pronto Soccorso. Sembra che non siano state le intemperanze dei tifosi del CSKA Mosca a provocare il crollo, ma testimoni oculari parlano di una scala che ha iniziato ad andare velocissima, come si vede rispetto a quella di fianco che procedeva a velocità normale. Inoltre nella zona mancavano le scale di emergenza "non mobili": sul posto è arrivata anche la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha affermato: "Siamo qui per capire anche cosa è successo e siamo a disposizione dei feriti e delle famiglie," in attesa di riceve informazioni più precise sugli eventi. (agg. di Fabio Belli)

SCENE DI TERRORE

Scene di terrore e panico alla fermata della metro Repubblica, linea A. Una scala mobile ha ceduto all’improvviso sotto la pressione dei tifosi del Cska Mosca che, arrivati a Roma per la partita di Champions League contro i giallorossi, cantavano e saltavano. Molti sono rimasti intrappolati tra gli ingranaggi. Uno spettacolo spaventoso che ha portato al ferimento di 20 persone. Uno è in codice rosso col piede semiamputato. Degli altri 19 feriti, quasi tutti russi, ci sono anche italiani, di cui 8 in codice giallo e 11 verde. Il bilancio è stato comunicato dalla Prefettura alla Protezione Civile. La Procura di Roma e l’anac hanno già aperto inchieste. Per ora il fascicolo è aperto per lesioni. Da un video dell’incidente si vede che la scala mobile ha preso una velocità eccessiva, molto maggiore di quella a fianco da dove viene ripreso il filmato. Drammatica la sequenza delle immagini. Alcuni passeggeri si gettano nella parte centrale della scala mobile per non cadere in basso, mentre altri rallentano la caduta aggrappandosi ai corrimani. Poi la caduta si arresta, alcuni rimangono in piedi, altri restano schiacciati. (agg. di Silvana Palazzo)

ROMA, CROLLA SCALA METRO: TRA FERITI GRAVI TIFOSI CSKA MOSCA

Paura a Roma, dove è avvenuto un incidente per il quale la stazione Repubblica della linea A della metro è stata chiusa. Una scala mobile alle 19 circa, un orario di massimo affollamento, è crollata e molte persone sono rimaste coinvolte nell’incidente, tra cui alcuni tifosi del Cska Mosca. La circolazione comunque non si è fermata: i treni della metro continuano a transitare senza fermarsi alla stazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il 118. Al momento si parla di una decina di feriti, cinque dei quali sarebbero gravissimi, in codice rosso. Stando a quanto riportato dal Messaggero, una persona avrebbe anche riportato l’amputazione di una gamba. Un testimone, comprensibilmente sotto choc, al quotidiano capitolino ha raccontato: «Si è sentito un boato mentre veniva giù tutto. Non c'è stato tempo di mettersi in salvo». Nella folla di chi rientrava a casa anche centinaia di tifosi russi che, terrorizzati per l’incidente, hanno risalito di corsa le scale della stazione travolgendo le persone che stavano scendendo.

LA PRIMA RICOSTRUZIONE

Oltre all’Atac, in tanti hanno dato l’allarme al 118 e al 115. In pochi minuti sono accorse decine di ambulanze e due squadre dei vigili del fuoco, mentre all’esterno la stazione è stata isolata dalla Polizia locale e dai carabinieri. Comprensibilmente, le informazioni sull’incidente avvenuto nella metro di Roma sono frammentarie. Quindi è incerto al momento il bilancio dei feriti. Il Corriere della Sera, ad esempio, scrive che i feriti sarebbero venti, tutti tifosi del Cska Mosca, rimasti coinvolti nel cedimento della scala mobile nella stazione Repubblica della metro A di Roma. Dalle prime informazioni sembrerebbe che la scala mobile d’accesso alla banchina abbia ceduto per l’eccessivo affollamento. Inoltre, alcuni di loro, ubriachi, saltavano insieme sugli scalini. Pare che in quel momento il gruppo di tifosi fosse di circa ottanta persone.

