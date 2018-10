Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto e 25 ottobre 2018: numeri vincenti!

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 25 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.128/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

25 ottobre 2018 - agg. 25 ottobre 2018, 20.22 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno dato il loro responso. Numeri vincenti, numeri fortunati… ma saranno proprio quello che abbiamo giocato? Lo scopriremo insieme tra pochissimo. E se anche non dovessimo centrare il jackpot del Superenalotto, sicuramente potremmo consolarci alla grandissima con una bella vincita al Lotto o al 10eLotto. Certo, il brivido della giocata, quello è assicurato, mentre per quello della vittoria c’è da sperare in bene. E ora a tutti il nostro più sincero “in bocca al lupo”, sperando che vi ricordiate, se vincitori, di chi è meno fortunato di voi. E ricordate anche di controllare in ogni caso il vostro tagliando anche in ricevitoria. E adesso basta indugi, i numeri fortunati sono qui!

Estrazione 10eLotto n°128 del 25/10/2018

1 - 3 - 6 - 7 - 14 - 21 - 24 - 31 - 34 - 40 - 41 - 47 - 48 - 54 - 67 - 70 - 80 - 84 - 87 - 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 34

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 34 - 48

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 128 del 25/10/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

24 21 26 29 89 10

NUMERO JOLLY

60

SUPERSTAR

10

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n°128 del 25/10/2018 NAZIONALE 17 27 89 36 54 BARI 34 48 67 16 56 CAGLIARI 70 87 80 24 29 FIRENZE 87 24 55 50 13 GENOVA 90 47 1 33 82 MILANO 6 14 10 75 60 NAPOLI 90 21 83 65 78 PALERMO 54 3 25 40 38 ROMA 41 1 64 62 23 TORINO 40 31 84 55 38 VENEZIA 84 7 20 65 76

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI

E mentre aspettiamo l'estrazione di oggi del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto, analizziamo quelli che sono i numeri ritardatari quelli maggiormente consultati prima di ogni giocata da parte degli appassionati del Lotto. Il discorso del resto fila, per un mero calcolo statistico, un numero che non viene estratto da tempo ha più probabilità di uscire rispetto ad un altro. Eppure questo discorso non sembra essere valido per il numero 82 sulla ruota di Firenze, assente dagli estratti da ormai 181 consecutivi. Alle sue spalle troviamo il numero 54 sulla ruota di Torino, latitante da 147 estrazioni. Sale sul podio, seppur sul gradino più basso di questa nostra classifica virtuale, il numero 86: sulla ruota di Bari non fa capolino da ben 112 turni. Al "club dei centenari" hanno aderito nelle scorse settimane il numero 50 sulla ruota di Torino (108) e il numero 71 su quella della Capitale (103). Il più vicino a fare il suo ingresso in questo club esclusivo è adesso il numero 48 sulla ruota di Cagliari, primula rossa da 94 turni consecutivi. (agg. di Dario D'Angelo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Sarà un giovedì pieno di emozioni grazie al concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto che avrà luogo nella serata di oggi. Premi e numeri vincenti permetteranno a diversi giocatori di festeggiare alla grande con i propri affetti, in piccolo o in grande stile a seconda dell'entità del bottino conquistato. Come è andato l'ultimo appuntamento? La statistica ci chiarisce ogni dubbio, per un'estrazione milionaria per entrambi i giochi della Sisal. Il Lotto ha messo in palio un montepremi di oltre 7 milioni di euro e la vincita più alta è stata registrata a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Il premio è di più di 53 mila euro, poco di più dei 50 mila euro centrati a Pollenza Scalo in provincia di Macerata. Terzo posto sul podio per Norcia, in provincia di Perugia, con una vincita del valore di 26.700 euro. Il premio più alto del concorso è stato consegnato in realtà dal 10eLotto ad un fortunello di Beinasco, in provincia di Torino. Il giocatore ha infatti azzeccato un bottino da 1 milione di euro grazie a estrazione frequente e 10 numeri indovinati su altrettanti giocati. Si tratta inoltre della vincita più alta di quest'anno, per un bottino complessivo che supera i 4 miliardi.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

Ritorna in scena il Jackpot nell'estrazione del SuperEnalotto prevista per questa sera. Un appuntamento imperdibile per tutti i giocatori che vogliono conquistare i primi posti in classifica, con una particolare attenzione ovviamente per la sestina vincente. Il suo valore sarà di 55,2 milioni di euro, a cui andranno sommate anche le vincite minori. Dopo una breve esplosione di tesoretti, l'ultima estrazione ha riportato verso la media annuale tutte le quote secondarie. Oltre 41 mila euro per i tre giocatori che hanno centrato il 4+, mentre più di 32 mila euro per i cinque vincitori del 5. Sale di qualche punto il 3+, con un premio da 2.983 euro indovinato da 67 giocatori, mentre 405 appassionati hanno realizzato i 412,59 euro distribuiti dal 4. Aumenta anche il 3 fino a quota 29,83 euro, premio destinato a 16.872 giocatori, mentre 283.329 vincitori hanno centrato i 5,51 euro del 2. Infine la tripletta delle quote standard, guidate dai 100 euro del 2+. I vincitori sono stati 1.436, mentre 9.875 gli appassionati associati alla vincita dell'1+, ancora una volta del valore di 10 euro. Infine i 5 euro e lo 0+: i giocatori più fortunati sono stati 22.358.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Si ritorna in pista con il Lotto ed i numeri vincenti che verranno estratti nel corso di questa sera. Avete già compilato la vostra schedina? Ogni appassionato del gioco Sisal non vede l'ora di scoprire il risultato dell'estrazione, anche se molti si ritrovano ancora in ritardo sulla tabella di marcia. L'importante è riuscire a registrare il tagliando con i numeri preferiti prima dell'inizio del concorso. E se siete ancora indecisi sui numeri da giocare, la nostra Rubrica ha pronta per voi una combinazione interessante. Partiamo ancora una volta dalla news selezionata per oggi, rivelando poi il verdetto della smorfia napoletana. Ci spostiamo fino al mondo dei camper, che di sicuro offrono diversi comfort e assomigliano sempre di più a delle vere e proprie case su ruote. Manca però qualche particolare, come l'antenna satellitare per la tv. Un vero vantaggio per chi è abbonato a servizi a pagamento e non vuole perdersi i programmi preferiti anche mentre si trova su strada, magari in vacanza in zone sperdute. Oggi però si possono fare affidamento su almeno tre tipologie di antenne, dallaportatile fino a quella in movimento, che permettono la visione dei programmi anche mentre il mezzo è in funzione. Ed infine l'antenna statica, che aggiorna da sola la lista dei canali. Secondo le statistiche, sembra che la più gettonata sia la prima, soprattutto perchè offre tecnologia avanzata e ricezione dei canali in HD. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l'antenna, 39, il camper, 46, il movimento, 33, il satellite, 88, la connessione, 84. Come Numero Oro scegliamo invece il telecomando, 19.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto scopriranno entro breve che cosa succederà al Jackpot: qualcuno degli appassionati riuscirà a salire sul carro del vincitore? Il dubbio verrà risolto solo fra pochissimo, quando inizierà la nuova estrazione. Il tempo a disposizione comunque è anche poco, se solo si pensa a tutti i progetti che potremmo realizzare una volta centrata la sestina. Qualcuno si sarà di certo portato avanti con i compiti a casa, ma molti sono ancora immersi nelle acque del dubbio. La nostra Rubrica vi offre la possibilità di sfruttare uno dei progetti di KickStarter per potervi togliere subito un primo sfizio, nei minuti immediatamente successivi alla vincita del bottino. Oggi parliamo di Cybershoes, una vera chicca per chi adora fare escursioni in tutta comodità, grazie alla realtà virtuale. Sono delle scarpette particolari da indossare durante il gioco per poter simulare al meglio la camminata e la corsa. Ideale per i giochi di ruolo e per chi vive magari in un piccolo appartamento, dove il rischio di sbattere contro muri e accessori aumenta in modo esponenziale. Cybershoes permette infatti di rimanere fermi sul posto, ma di far camminare il proprio avatar. Sette giorni ancora a disposizione prima della chiusura dell'asta, per un goal da 30 mila euro già realizzato.

© Riproduzione Riservata.