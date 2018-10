Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 ottobre 2018: la preghiera come ‘adesione’ all’amore di Dio

Messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 ottobre 2018: l'attesa per l'apparizione alla veggente Marija Pavlovic. La conversione e l'adesione all'amore di Dio

25 ottobre 2018 Niccolò Magnani

Messaggio della Madonna di Medjugorje, apparizione a Marija Pavlovic (LaPresse)

Come ogni 25 del mese siamo tutti in attesa del nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje diffuso dalla stessa veggente Marjia Pavlovic che in giornata riceverà l’apparizione della Santa Vergine Maria in quel mistero continuativo che da oltre 30 anni riaccade senza alcuna spiegazione “umana” e con diverse polemiche al seguito. Solo un mese fa il messaggio diffuso incentrava l’intera richiesta della Madonna ai suoi figli sul riconoscere i segni dell’amore di Cristo nella realtà di tutti i giorni; «Io vi invito: Non è tardi, decidetevi per la santità e per la vita con Dio nella grazia e nella pace!», risaltava nelle parole della Vergine, con la promessa cristiana del «centuplo quaggiù» che veniva sottolineata più volte a corredo della “risposta“ alla chiamata celeste. «Cari figli! Anche la natura vi offre i segni del suo amore attraverso i frutti che vi dona. Anche voi, con la mia venuta, avete ricevuto l’abbondanza dei doni e dei frutti. Figlioli, quanto avete risposto alla mia chiamata, Dio sa», recitava il resto del Messaggio del 25 settembre.

VERSO IL MESSAGGIO DI MEDJUGORJE DEL 25 OTTOBRE 2018

Ora non resta che accogliersi in preghiera e attendere le nuove parole della Santa Vergine diffuse tramite l’apparizione straordinaria a Marja, una delle primissime veggenti di Medjugorje: come ogni giorni, il portale dedicato al Santuario bosniaco offre uno spunto di riflessione e di preghiera per “prepararsi” al meglio tanto alle fatiche della quotidianità quanto allo stesso nuovo messaggio “in attesa”. In particolare, oggi 25 ottobre viene ricordato un frammento del messaggio diffuso nello scorso 25 febbraio 2001, quando la Madonna chiese ai suoi figli di pregare per il tempo di grazia che incombeva: «pregate, pregate, pregate finchè non comprenderete l'amore die Dio per ognuno di voi». Pregare, ovvero domandare, come ideale risposta di “adesione” al progetto di Dio e all’amore della Madonna. Come sempre, non vi è un orario preciso per la diffusione del nuovo messaggio ma di norma - visti anche in mesi precedenti - dalle 18 in poi sarà possibile osservare e leggere le “nuove parole” e il “nuovo invito” alla conversione da parte della Vergine Maria verso tutti i suoi figli.

