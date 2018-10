DESIRÉE MARIOTTINI: PRESO QUARTO UOMO/ Foggia, pistola giocattolo e 10 kg marijuana: Salvini, "è un verme"

Desirée Mariottini: preso quarto uomo: aveva addosso 10 kg di marijuana. Braccato da più di 100 agenti a Foggia, si era rasato i capelli per non farsi riconoscere.

26 ottobre 2018 - agg. 26 ottobre 2018, 18.30 Dario D'Angelo

Desirée Mariottini, foto da Twitter

Arrivano le prime reazioni politiche all'arresto del quarto uomo accusato di aver violentato e ucciso Desirée Mariottini, la 16enne stuprata e uccisa in uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo di Roma. Tra i primi ad intervenire su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini:"Catturato a Foggia il quarto verme che avrebbe stuprato e portato alla morte Desiree. Si tratta (guarda caso) di un immigrato clandestino. Per lui, come per gli altri tre, carcere duro e a casa!. Ringrazio la procura e le forze dell’ordine per la rapidità e l’efficacia". Intanto emergono ulteriori dettagli sull'arresto del 32enne del Gambia, Yusif Salia, fermato in un'operazione che ha coinvolto più di 100 poliziotti. Come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, l'uomo oltre a custodire 10 kg di marijuana, è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo, di metadone e di qualche grammo di hashish. All'arrivo degli agenti il gambiano si sarebbe barricato in una delle baracche situate a poca distanza dal Cara. Le forze dell'ordine hanno dunque provveduto a sfondare la porta e hanno proceduto all'arresto. (agg. di Dario D'Angelo)

DESIREE MARIOTTINI: ARRESTATO A FOGGIA QUARTO UOMO BRANCO

Il quarto uomo ricercato per l'omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne drogata e stuprata nel quartiere San Lorenzo di Roma per cui sono stati arrestati due senegalesi e un nigeriano, è stato fermato a Foggia, nella zona nota come la "pista". Come riportato da La Repubblica, a finire in manette dopo un'operazione che ha coinvolto più di 100 agenti è stato un cittadino del Gambia, fermato con addosso 10 kg di marijuana. L'area in cui è avvenuto l'arresto si trova a pochi passi dal Cara, il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone, ed è sede di un insediamento di extracomunitari abusivo, dove poche settimane fa due agenti erano stati aggrediti da un gruppo di stranieri durante un arresto. L'uomo sarebbe un 32enne di nome Yusif Salia, e al pari degli altri africani fermati nell'ambito delle indagini per la morte di Desirée sarebbe accusato omicidio volontario e violenza sessuale di gruppo.

DESIREE MARIOTTINI: QUARTO UOMO SI ERA RASATO I CAPELLI

Yusif Salia, il cittadino del Gambia accusato di aver partecipato allo stupro e all'uccisione della 16enne Desirée Mariottini in uno stabile abbandonato di via Lucani, nel quartiere San Lorenzo di Roma, aveva compreso che le forze dell'ordine erano sulle sue tracce e per sfuggire alla cattura si era anche rasato i capelli, nel tentativo di non essere riconosciuto. Un escamotage che non è riuscito ad evitargli le manette questo pomeriggio, al termine di una maxi-operazione a Foggia culminata con il suo arresto. L'attività degli inquirenti potrebbe però non essere finita qui dal momento che, come riportato da La Repubblica, la polizia sarebbe adesso sulle tracce di eventuali altri complici e responsabili dell'omicidio di Desirée. Intanto l'Ansa riporta le parole della sindaca Virginia Raggi, che in riferimento alla manifestazione annunciata per domani da Casapound ha detto:"Non servono ronde, ma cose come il controllo di vicinato che stiamo già sperimentando. Un'attività corale che vede come perno i cittadini che forniscono indicazioni a supporto delle forze dell'ordine. Mi oppongo a qualunque tipo di visione che proponga l'uso della forza privata indiscriminata per risolvere questioni ordine pubblico e sociale".

