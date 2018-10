Eurojackpot/ Estrazione oggi n 43/2018: i numeri vincenti! (26 ottobre 2018)

Estrazione Eurojackpot oggi, num. 43/2018: numeri vincenti 26 ottobre 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie, gli aggiornamenti e tutti i risultati.

26 ottobre 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

L'Italia vuole continuare a vincere con Eurojackpot, che torna oggi con una nuova estrazione. Magari sarà un nuovo venerdì fortunato, non sarebbe male visto che nella folle corsa al montepremi non c'è nessuno che è riuscito a raggiungere la vetta. Il nuovo concorso di oggi, venerdì 26 ottobre, chi realizzerà il 5+2 conquisterà il Jackpot che ha raggiunto una cifra record. Vale infatti 90 milioni di euro. E se il prossimo milionario si nascondesse tra i nostri lettori? Per candidarsi bisogna mettersi in gioco: bastano solo due euro. Poi non dovete fare altro che scegliere 5 numeri più 2 Euronumeri e attendere l'estrazione. Indovinandoli tutti si vince l'Eurojackpot. Ricordate che non c'è solo la ricevitoria per giocare: potete farlo online e con la nuovissima app ufficiale Eurojackpot. Quindi non ci sono scuse per mancare l'appuntamento con la fortuna: oggi è in programma una nuova estrazione da record di Eurojackpot.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI

L'Italia ultimamente è stata particolarmente fortunata con Eurojackpot. Venerdì scorso ad esempio c'è un giocatore “azzurro” che ha vinto un ricchissimo 5+1 indovinando la cinquina della combinazione estratta. Questo fantastico 5+1 arricchisce il medagliere azzurro e il vincitore, che ha conquistato quasi 173mila euro grazie alla schedina fortunata giocata presso il punto vendita Sisal “Tabaccheria Di Pinto” di via Capruzzi a Bari. La sfida è stata tutt'altro che semplice, anche perché fortunati sono stati altri Paesi. Oltre a quella italiana, è stata registrata una raffica di altre quattordici vincite per la categoria 5+1: Germania, Svezia e Spagna hanno così conquistato la stessa somma. Ma non è tutto... Ci sono altre diciannove vincite con punti 5+0, realizzate in Germania, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Spagna e Slovacchia. Tra qualche ora conosceremo i nuovi numeri vincenti, intanto ecco quelli del concorso di venerdì scorso: 9-12-28-32-48 ed Euronumeri 7-8. Sarà una serata fortunata quella di stasera? Lo scopriremo presto.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

