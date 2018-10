ORA LEGALE 2018, CAMBIO IN ARRIVO/ Torna l’ora solare fra sabato e domenica: gli amici animali ne risentiranno

Cambio ora legale 2018: torna l'ora solare! Nella notte tra sabato e domenica lancette indietro di un'ora e 60 minuti di sonno in più: gli effetti sull'organismo.

27 ottobre 2018 - agg. 27 ottobre 2018, 8.40 Emanuela Longo

Cambio ora legale 2018: torna l'ora solare

E’ tutto pronto per il cambio di ora. Durante la prossima notte, fra sabato 27 e domenica 28 ottobre, alle ore 3:00, tireremo indietro le lancette di 60 minuti. Domani mattina potremo così godere di un’ora in più di sonno, un pregio non da poco tenendo conto della vita frenetica di tutti i giorni. Tipicamente, la domenica del passaggio dall’ora legale all’ora solare, risulta essere decisamente più lunga del solito, nonostante la stessa duri di fatto un’ora sola in più. E’ uno degli effetti, negativi o positivi, del cambio di ora di cui sopra, effetti che si fanno sentire di più sulle persone che non riescono a riposare bene già durante l’anno. Nei prossimi giorni saranno possibili sensazioni di spossatezza e di stanchezza, ma nel giro di una settimana il nostro corpo dovrebbe adattarsi al nuovo orario e riequilibrarsi. Effetti previsti anche sui nostri amici animali, che sono molto più abitudinari rispetto all’uomo. Il momento della “pappa” e dell’uscita quotidiana, dovrà obbligatoriamente slittare di un’ora: ma chi riuscirà a farglielo capire? Anche loro, comunque, si adegueranno a poco a poco al cambio dell’ora, e nel giro di qualche giorno tornerà tutto come prima. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

TORNA L'ORA SOLARE

Avverrà il fatidico cambio dall'ora legale a quella solare nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre, precisamente alle 3.00 antimeridiane di domenica. In quel momento le lancette degli orologi italiani saranno chiamate a compiere un passo indietro di un'ora regalando così ai più pigri 60 minuti di sonno in più. Una bella notizia per chi anche di domenica sarà chiamato a lavorare e per tutti coloro che amano temporeggiare a lungo a letto, approfittando del giorno festivo e dell'abbassamento delle temperature che renderà ancora più piacevole poltrire fino a tardi sotto le coperte. La brutta notizia, però, arriverà subito sul finire di giornata, quando sarà ancora più evidente l'arrivo del buio prima del previsto poichè il sole tramonterà per l'appunto un'ora prima. Nonostante questo, dalla prossima settimana chi sarà costretto per motivi di lavoro o studio ad alzarsi presto, potrà godere già dalle prime luci del giorno di maggiore luce. Il cambio d'ora, come ormai siamo abituati da diversi anni a questa parte, grazie all'introduzione della tecnologia, non comporta poi grande impegno poichè su smartphone, pc, smartwatch e tablet avverrà automaticamente. Chi invece è abituato alle care e vecchie abitudini, dovrà solo ricordarsi di spostare le lancette dei tradizionali orologi. Il passaggio dall'ora legale a quella solare, tuttavia, non interesserà solo gli italiani poichè riguarderà gran parte dei paesi occidentali, ad eccezione di Russia, Argentina, India e parte dell'Australia dove l'ora legale non viene usata. Quello che avverrà domenica, tuttavia, non rappresenta un vero e proprio cambio in quanto l'ora solare rappresenta quella "naturale", come si comprende dal suo stesso nome. L'ora legale, di contro, fu introdotta in Italia nel 1916 con decreto legislativo 631, salvo poi essere abolita e ripristinata diverse volte in seguito, per poi giungere fino ai nostri giorni, con un quesito che resta aperto: stiamo per dire addio all’ora legale?

CAMBIO ORA LEGALE 2018, TORNA L'ORA SOLARE: ECCO GLI EFFETTI SULL'ORGANISMO

In attesa che le lancette facciano un giro di un'ora indietro, complice il cambio dall'ora legale a quella solare, quali saranno gli effetti a cui sarà sottoposto il nostro organismo? Certamente la prima conseguenza sarà rappresentata dai differenti bioritmi a cui il nostro corpo sarò chiamato ad abituarsi nuovamente, poichè ne uscirà disorientato come nel jet lag. Uno dei principali effetti, infatti, ha a che fare con l'alternanza sonno-veglia. A subire uno squilibrio saranno una serie di ormoni: non solo melatonina e serotonina ma anche adrenalina e dopamina. Per vincere questi scompensi con successo, esistono alcuni consigli che Carla Lertola, medico specialista in Scienze dell'alimentazione ha fornito a Quotidiano.net. Il primo ha a che fare con ciò che sarà opportuno mangiare stasera: meglio mantenersi leggeri con una dieta light poichè un'alimentazione pesante potrebbe comportare problemi del sonno e di digestione. E' opportuno rispettare gli orari nel corso dell'intera giornata e dare così rilievo alla regolarità. Evitare di portare smartphone ed altri dispositivi in camera da letto per facilitare la fase di addormentamento. Se proprio non riuscirete a farne a meno, attivate il sistema che attenua lo spettro luminoso blu, principale causa dell'insonnia, oggi presente sui moderni dispositivi.

