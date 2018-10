Tap, Di Maio “Penali per 20 miliardi” Calenda “Imbroglione”/ Ultime notizie, Salvini: “Il gasdotto va fatto”

Tap, Conte “Si farà o penali”. Ultime notizie, il ministro del lavoro, Luigi Di Maio conferma tutto “20 miliardi di euro di sanzioni”, e il Movimento 5 Stelle si spacca.

27 ottobre 2018 - agg. 27 ottobre 2018, 21.57 Davide Giancristofaro Alberti

Tap, Conte “Si farà o penali” - LaPresse

Anche Matteo Salvini interviene sul caso Tap. «Se l'energia costa meno per famiglie e imprese è solo una buona notizia. Quindi quello che serve a fare pagare meno gli italiani va avanti», ha dichiarato il ministro dell'Interno a margine di un incontro in Vaticano. Per il vicepremier il gasdotto va fatto: «Per quello che mi riguarda sì». Nessun riferimento alle penali di cui ha parlato l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, in visita in Sicilia. Così ha provato a uscire dall'angolo in cui è stato cacciato per il sì del governo al contestato gasdotto. «Quelli che sono andati a braccetto con le peggiori lobby del Paese l'unica cosa che ci dicevano è che eravamo nemici del progresso. Non ci hanno mai detto che c'erano delle penali da pagare», ha aggiunto il capo politico del Movimento 5 Stelle, nonché ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. E in Puglia montano le polemiche per la “giravolta” M5s sul tema. (agg. di Silvana Palazzo)

CALENDA "NON ESISTONO PENALI. DI MAIO SI DIMETTA"

Dopo le dichiarazioni di Luigi Di Maio, che ha motivato la decisione del governo di realizzare la Tap a fronte di penali da 20 miliardi di euro in caso di mancata costruzione dell'opera, è il suo predecessore al ministero dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, a sconfessare il capo politico M5s. Sentito dall'Ansa, Calenda ha dichiarato:"Di Maio si sta comportando da imbroglione, come su Ilva. Non esiste una penale perché non c'è un contratto (fra lo Stato e l'azienda Tap ndr) ma, in caso, una eventuale richiesta di risarcimento danni". L'esponente del Partito Democratico ha spiegato:"Di Maio sta facendo una sceneggiata e sta prendendo in giro gli elettori ai quali ha detto una cosa che non poteva mantenere". Calenda ha poi ricordato come "anche con il parere dell'Avvocatura di Stato su Ilva che gli dava torto e che ha tenuto segreto" Di Maio ha "mentito e in un paese normale un ministro che lo fa due volte si deve dimettere". (agg. di Dario D'Angelo)

TAP SI FARA', TENSIONE M5S

Alta tensione nel governo, ed in particolare nell’ala del Movimento 5 Stelle, a seguito dell’annuncio da parte del premier Giuseppe Conte, che il Tap che porterà il gas dall’Azerbaigian alla Puglia, si farà. La rivolta è in particolare del popolo grillino, del movimento “no tap”, e di alcuni esponenti stessi del Movimento 5 Stelle, che negli ultimi anni si sono sempre battuti contro la costituzione della suddetta opera. Il presidente del consiglio ha cercato di calmare le acque, motivando la decisione di proseguire l’opera, ovvero, 20 miliardi di euro di penali da pagare nel caso in cui l’Italia abdicasse. Secondo alcuni senatori grillini, tale penale sarebbe inesistente, ma il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha confermato il tutto poco fa.

“SONO 20 MILIARDI DI EURO DI SANZIONI”

«Vi posso assicurare che non è semplice dover dire che ci sono delle penali per quasi 20 miliardi di euro – le parole del vicepresidente del consiglio, in visita in Sicilia - ma è così, altrimenti avremmo agito diversamente. Le carte un ministro le legge solo quando diventa ministro e a noi del M5s non hanno mai fatto leggere alcunché». La protesta “no tap” è proseguita anche quest’oggi, e in rete è stato postato un video in cui si notano alcuni attivisti pentastellati che stracciano le proprie tessere elettorali in senso di protesta: «Non avrete più il nostro voto!». Molti coloro che puntano il dito nei confronti dell’ala gialla dell’esecutivo, che dopo il condono fiscale e il decreto sicurezza sono costretti ancora una volta a disattendere le promesse fatte in campagna elettorale. E pensare che Di Battista tempo fa diceva «Col M5s al governo quest'opera in due settimane non si farà più».

