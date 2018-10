Ancona, bambino di 10 anni ferito al volto da fucile caccia/ Ultime notizie Osimo: è in condizioni critiche

Ancona, bambino di 10 anni ferito al volto da fucile caccia a Osimo. Ora è in condizioni critiche: i medici valutano operazione per ridurre ematomi alla testa. Le ultime notizie

29 ottobre 2018 Silvana Palazzo

Bambino ferito al volto da fucile caccia (Foto: Pixabay)

Un bambino di 10 anni è stato raggiunto al viso e al collo dai piombini di un fucile da caccia. Ora è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, all’ospedale materno infantile Salesi di Ancona. Le sue condizioni sono gravi, stando a quanto riferito da alcuni media locali. Il fatto è avvenuto ad Osimo, in provincia di Ancona. L’agghiacciante incidente si è verificato attorno alle 17 di ieri. Da chiarire la dinamica dell’episodio, ma da una prima ricostruzione è emerso che il colpo del fucile avrebbe colpito un muro di cemento e i proiettili, rimbalzando contro l’ostacolo, avrebbero raggiunto il bambino alla testa. Subito è scattata la corsa in auto verso l’ospedale di Ancona: è stato il padre, secondo Cronache Maceratesi, a portare il piccolo al pronto soccorso, dove è stato preso in consegna dai medici e dai ricamatori che hanno gestito l’emergenza e stabilizzato le condizioni del piccolo ferito.

BAMBINO DI 10 ANNI FERITO AL VOLTO DA FUCILE CACCIA

Il bambino colpito al volto dalle schegge di un proiettile è costantemente monitorato all’ospedale Salesi di Ancona. Dopo questa notte in osservazione, l’équipe medica deve decidere se sottoporlo ad una operazione per ridurre gli ematomi che si sono formati al capo. Secondo quanto riportato da Cronache Maceratesi, il bambino è stato subito seguito da un team di chirurghi e neurochirurghi guidati dal direttore del Salesi, Ascanio Martino, con la consulenza del dottor Marco Messi del reparto di chirurgia maxillofacciale di Torrette e dal dirigente della rianimazione pediatrica, Fabio Santelli. Momenti di paura per la famiglia del piccolo, che dovrà aiutare le forze dell’ordine a chiarire quanto accaduto e sperare che migliori, visto che versa in condizioni critiche.

